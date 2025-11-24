Підключати цей прилад до ноутбука — небезпечно: чому техніка може вийти з ладу

Пристрій для підігрівання напоїв у чашках можна під'єднати до ноутбука через USB-порт, але багато хто вважає це дуже небезпечною витівкою.

Підключення дійсно несе ризики, але зовсім не ті, про які люди зазвичай думають. Оглядач техніки з медіа Make Use Of Гевін Філліпс розповів, що може і не може трапитися.

Підключення підігрівача кави, особливо дешевих моделей, до ноутбука може призвести до двох серйозних проблем. Перша проблема: коротке замикання всередині пристрою, що може пошкодити материнську плату.

Друга проблема: підігрівач може деформуватися, розплавитися і пошкодити стіл у разі поганої ізоляції. Цьому сприяє гаряче повітря, що видувається кулерами ноутбука.

Загалом же, каже Філліпс, побоювання майже безпідставні. Стандартні USB-порти не такі вже й потужні, тому з дуже низькою ймовірністю спричинять перевантаження. Більшість із них мають потужність близько 7,5-15 Вт.

Відео дня

Базова вихідна потужність залежить від покоління і типу роз'єму:

USB 2.0: 5 В при 0,5 А → 2,5 Вт;

USB 3.0/3.1: 5 В при 0,9 А → 4,5 Вт;

USB-C (без PD): 5 В при 1,5 А або 3 А → 7,5-15 Вт.

Існує новий стандарт USB-PD (Power Delivery), який теоретично може видавати до 240 Вт, але дуже мало типів материнських плат повністю його підтримують. Навіть із ним проблем виникнути не повинно, оскільки USB-підігрівачі кави не споживають так багато енергії.

Сучасні материнські плати самі по собі добре керують живленням і відключають пристрої, які намагаються споживати занадто багато енергії. Вони оснащені запобіжниками, які нагріваються, збільшують опір і блокують живлення в разі перевантаження.

USB-контролери плат активно відстежують допустиму потужність споживання для кожного пристрою і відключають порт у разі перевищення ліміту.

У деяких комп'ютерів кожен USB-порт оснащений власним обмежувачем, який відключає роз'єм у разі неполадок.

Раніше писали, чому небезпечно заряджати смартфон через USB-порти в готелях, літаках або аеропортах. Фахівці з Адміністрації транспортної безпеки США попередили, що зловмисники можуть красти через них персональні дані.