Подключать этот прибор к ноутбуку — опасно: почему техника может выйти из строя

Устройство для подогревания напитков в чашках можно подключить к ноутбуку через USB-порт, но многие считают это очень опасной затеей.

Подключение действительно несет риски, но совсем не те, о которых люди обычно думают. Обозреватель техники из медиа Make Use Of Гэвин Филлипс рассказал, что может и не может случиться.

Подключение подогревателя кофе, особенно дешевых моделей, к ноутбуку может привести к двум серьезным проблемам. Первая проблема: короткое замыкание внутри устройства, что может повредить материнскую плату.

Вторая проблема: подогреватель может деформироваться, расплавиться и повредить стол в случае плохой изоляции. Этому способствует горячий воздух, выдуваемый кулерами ноутбука.

В целом же, говорит Филлипс, опасение почти беспочвенны. Стандартные USB-порты не такие уж мощные, поэтому с очень низкой вероятностью вызовут перегрузку. Большинство из них обладают мощностью около 7,5-15 Вт.

Відео дня

Базовая выходная мощность зависит от поколения и типа разъема:

USB 2.0: 5 В при 0,5 А → 2,5 Вт;

USB 3.0/3.1: 5 В при 0,9 А → 4,5 Вт;

USB-C (без PD): 5 В при 1,5 А или 3 А → 7,5–15 Вт.

Существует новый стандарт USB-PD (Power Delivery), который теоретически может выдавать до 240 Вт, но очень мало типов материнских плат полностью его поддерживают. Даже с ним проблем возникнуть не должно, поскольку USB-подогреватели кофе не потребляют так много энергии.

Современные материнские платы сами по себе хорошо управляют питанием и отключают устройства, которые пытаются потреблять слишком много энергии. Они оснащены предохранителями, которые нагреваются, увеличивают сопротивление и блокируют питание в случае перегрузки.

USB-контроллеры плат активно отслеживают допустимую мощность потребления для каждого устройства и отключает порт при превышении лимита.

У некоторых компьютеров каждый USB-порт оснащен собственным ограничителем, который отключает разъем в случае неполадок.

Ранее писали, почему опасно заряжать смартфон через USB-порты в отелях, самолетах или аэропортах. Специалисты из Администрации транспортной безопасности США предупредили, что злоумышленники могут красть через них персональные данные.