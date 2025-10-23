Почему не следует заряжать смартфон через USB в путешествиях: предупреждение транспортной безопасности США

Администрация транспортной безопасности США призвала пассажиров не пользоваться USB-портами для зарядки телефонов в аэропортах, самолетах и отелях. По словам специалистов, злоумышленники могут установить вредоносное программное обеспечение через такие разъемы и получить доступ к личным данным пользователей.

Как сообщает The Sun, в США Администрация транспортной безопасности (TSA) предупредила путешественников о рисках использования общедоступных USB-портов в местах отдыха и транспорта. Специалисты отмечают, что при подключении телефона к неизвестному порту возможна установка вредоносного программного обеспечения или кража конфиденциальной информации, что может привести к значительным финансовым убыткам.

Хакеры могут манипулировать USB-разъемами, встраивая в них вредоносный код.

"Хакеры могут устанавливать вредоносное программное обеспечение на USB-порты. Нам сообщили, что этот процесс называется "juice jacking", — заявили в TSA.

Представители агентства посоветовали пассажирам избегать прямого подключения телефона к публичным USB-портам.

"Когда вы в аэропорту, не подключайте устройство непосредственно к USB-порту. Возьмите с собой блок питания или переносную батарею, которая соответствует требованиям TSA, и пользуйтесь розетками", — отметили в сообщении.

Так называемое "juice jacking" (похищение данных через USB-порт) является формой кибератаки, во время которой через общедоступный USB-порт преступники могут считать данные с устройства или незаметно установить вредоносную программу. Это может привести к похищению паролей, электронной почты или финансовой информации, а также позволить хакерам следить за активностью пользователя или полностью контролировать устройство.

TSA также предупредила, что опасность существует не только в аэропортах, но и в гостиницах, кафе, на железнодорожных вокзалах и в самолетах. Кроме того, служба советует не пользоваться публичным Wi-Fi, особенно для онлайн-покупок или банковских операций.

По данным компании по кибербезопасности McAfee, избежать подобных угроз можно, если пользоваться только собственными зарядными кабелями, штекерами и адаптерами.

"Подключаясь к стандартной розетке, а не к публичному USB-порту, вы устраняете риск передачи данных или заражения устройства", — отметили эксперты McAfee.

Дополнительно специалисты рекомендуют брать с собой переносные батареи, предварительно проверив правила авиакомпании относительно разрешенных типов аккумуляторов. Другим решением является использование USB-адаптера с функцией блокировки передачи данных, который позволяет подавать только питание без доступа к файловой системе устройства.

Напомним, в 2024 году ФБР также предупреждало о росте случаев кибератак через общедоступные USB-порты. Эксперты по кибербезопасности призывают пользователей соблюдать осторожность во время путешествий и избегать любых подключений к непроверенным источникам питания.

