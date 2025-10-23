Чому не слід заряджати смартфон через USB у подорожах: попередження транспортної безпеки США

Адміністрація транспортної безпеки США закликала пасажирів не користуватися USB-портами для заряджання телефонів у аеропортах, літаках та готелях. За словами фахівців, зловмисники можуть встановити шкідливе програмне забезпечення через такі роз’єми та отримати доступ до особистих даних користувачів.

Як повідомляє The Sun, у США Адміністрація транспортної безпеки (TSA) попередила мандрівників про ризики використання загальнодоступних USB-портів у місцях відпочинку та транспорту. Фахівці зазначають, що під час підключення телефону до невідомого порту можливе встановлення шкідливого програмного забезпечення або крадіжка конфіденційної інформації, що може призвести до значних фінансових збитків.

Хакери можуть маніпулювати USB-роз’ємами, вбудовуючи у них шкідливий код.

"Хакери можуть встановлювати шкідливе програмне забезпечення на USB-порти. Нам повідомили, що цей процес називається "juice jacking", – заявили у TSA.

Представники агентства порадили пасажирам уникати прямого підключення телефону до публічних USB-портів.

"Коли ви в аеропорту, не підключайте пристрій безпосередньо до USB-порту. Візьміть із собою блок живлення або переносну батарею, яка відповідає вимогам TSA, та користуйтеся розетками", — наголосили у повідомленні.

Так зване "juice jacking" (викрадення даних через USB-порт) є формою кібератаки, під час якої через загальнодоступний USB-порт злочинці можуть зчитати дані з пристрою або непомітно встановити шкідливу програму. Це може призвести до викрадення паролів, електронної пошти чи фінансової інформації, а також дати змогу хакерам стежити за активністю користувача або повністю контролювати пристрій.

TSA також попередила, що небезпека існує не лише в аеропортах, а й у готелях, кав’ярнях, на залізничних вокзалах та у літаках. Крім того, служба радить не користуватися публічним Wi-Fi, особливо для онлайн-покупок або банківських операцій.

За даними компанії з кібербезпеки McAfee, уникнути подібних загроз можна, якщо користуватися лише власними зарядними кабелями, штекерами та адаптерами.

"Підключаючись до стандартної розетки, а не до публічного USB-порту, ви усуваєте ризик передавання даних або зараження пристрою", — зазначили експерти McAfee.

Додатково фахівці рекомендують брати із собою переносні батареї, попередньо перевіривши правила авіакомпанії щодо дозволених типів акумуляторів. Іншим рішенням є використання USB-адаптера з функцією блокування передавання даних, який дає змогу подавати лише живлення без доступу до файлової системи пристрою.

Нагадаємо, у 2024 році ФБР також попереджало про зростання випадків кібератак через загальнодоступні USB-порти. Експерти з кібербезпеки закликають користувачів дотримуватися обережності під час подорожей та уникати будь-яких підключень до неперевірених джерел живлення.

