Багато хто навіть не здогадується: 8 незвичайних речей, які можна під'єднати до смартфона

USB-порт у смартфонів підходить не тільки для зарядки акумулятора, а й для підключення різних пристроїв. Багато людей навіть не замислюються, наскільки широкі можливості це дає.

Related video

Прості хитрощі дадуть змогу збільшити обсяг пам'яті, розмір зображення, посилити звук і навіть забезпечити інтернет-з'єднання. Видання How To Geek назвало 8 найнезвичайніших пристроїв, які можна під'єднати до смартфона.

Лепдок

Samsung Galaxy Z Fold 5 слугує "мізками" для лепдока Фото: How to Geek

Лепдок — це ноутбук, що складається з екрана, клавіатури і тачпад, але без "мізків" у вигляді процесора і оперативної пам'яті. Їх можуть надати преміальні телефони, що мають високу продуктивність, такі як Samsung Galaxy S і Z Fold, а також деякі флагманські пристрої Motorola.

При підключенні досить потужного телефону до лепдока на екрані з'явиться повноцінний робочий стіл Android. Google працює над інтеграцією режиму робочого столу безпосередньо в Android, що може розширити число смартфонів, які підтримують цю функцію. Як мінімум, можна очікувати, що Pixel буде здатна на це протягом найближчих кількох років.

Портативний монітор

Портативний монітор працює зі смартфоном Samsung Galaxy Z Fold 5 Фото: How to Geek

Портативні монітори зручні тим, що їх можна без зусиль перенести з кімнати в кімнату або навіть взяти в подорож. Деякі моделі смартфона можуть безпосередньо їх живити, в інших випадках необхідно під'єднати монітор до розетки або невеликого акумуляторного блоку. У поєднанні з Bluetooth-клавіатурою та мишею портативний монітор перетворюється на легкий настільний ПК, який можна встановити де завгодно. На телефонах без режиму робочого столу, якщо вони підтримують виведення відео через порт USB 3.0, портативний монітор однаково залишається гарним способом дублювати екран телефона і дивитися відео або грати в ігри на великому екрані.

AR-окуляри

AR-окуляри XREAL Air 2 Pro підключаються до смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5 Фото: How to Geek

Окуляри доповненої реальності (AR) створюють віртуальний екран, який бачить лише той, хто їх одягає. Це дає змогу грати в ігри на смартфоні та транслювати їх через NVIDIA GeForce Now.

AR-окуляри також дають змогу отримати доступ до робочого столу Android, коли портативний монітор недоступний або незручний. З їхньою допомогою зручно дивитися фільми в поїзді або літаку, не звертаючи уваги на інших пасажирів.

Ігровий контролер

Провідні геймпади Xbox 360 можна підключити до смартфона через USB-C Фото: Reddit

Легко взяти Bluetooth-геймпад і під'єднати його до телефона, але мало хто знає, що з дротовим контролером це також можливо. Для цього знадобиться концентратор USB-C для перетворення з'єднання USB-A в USB-C.

Після цього контролер працюватиме як потрібно. Також з'являється дедалі більше телескопічних ігрових контролерів, які підключаються безпосередньо до порту USB-C телефону, що дає змогу зменшити затримку і розрядку акумулятора. Вони перетворюють телефон на щось на зразок портативної консолі Nintendo Switch.

Зовнішній жорсткий диск

Жорсткий диск SSD можна підключити до смартфона Фото: Скриншот

Флеш-накопичувачі USB-C, що підключаються безпосередньо до телефону, зараз досить легко знайти, і вони трохи втратили свою новизну. Однак мало хто знає, що підключити до порту можна і зовнішні SSD-диски.

Вони забезпечують вищу швидкість передачі даних і менше нагріваються під час роботи з великою кількістю файлів. За допомогою відповідного додатка можна навіть автоматично синхронізувати резервні копії з телефону на зовнішній SSD.

Аудіо колонки

Bluetooth-колонками зараз нікого не здивувати, вони використовуються скрізь. Але це не єдиний тип аудіопристроїв, до яких можна підключити телефон.

З аудіовиходом 3,5 мм або адаптером USB-C для нього смартфон підключається до будь-якої колонки. Можна також під'єднати телефон до підсилювача, під'єднаного до двох підлогових колонок або до саундбара під телевізором.

Телевізор

Док-станція дає змогу під'єднати смартфон до телевізора Фото: How to Geek

За наявності док-станції телефон може виявитися єдиним необхідним вам пристроєм для потокової передачі мультимедіа. Вона дає змогу підключати смартфон до телевізора, використовуючи режим робочого столу, наприклад, Samsung DeX або Motorola Smart Connect.

Після цього можна запускати улюблені програми для потокової передачі. Звісно, під час перегляду відео дзвонити чи користуватися іншими сервісами не вийде не вийде, але для декого це навіть корисно, щоб не відволікатися. Таким же чином можна перетворити смартфон на ігрову консоль.

Роутер

Смартфон можна підключити до роутера через концентратор USB-C Фото: mediaexpert.pl

Для налаштування багатьох роутерів (маршрутизаторів) потрібен комп'ютер, підключений через Ethernet-кабель. За відсутності комп'ютера телефон може працювати без проблем.

Для цього знадобиться концентратор USB-C з портом Ethernet. Крім цього процес налаштування практично не відрізняється — потрібно відкрити браузер на телефоні, ввести потрібну адресу і відкрити меню налаштувань маршрутизатора.

Раніше писали, що у смартфонів Samsung є особлива функція для роботи з телевізорами. Інтерфейс DeX перетворює пристрої майже на повноцінний комп'ютер завдяки великим можливостям багатозадачності.