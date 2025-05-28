Заміна ноутбуку: смартфони Samsung мають корисну секретну функцію, як запустити

У смартфонів Samsung серії Galaxy є особливий режим для роботи з телевізорами, який буде корисний для роботи або подорожей.

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Видання Lifehacker розповіло, як налаштувати і користуватися цією несподіваною функцією.

Смартфони Samsung Galaxy поставляються з вбудованим інтерфейсом робочого столу під назвою DeX. При підключенні до телевізора або монітора Android стає більше схожим на Windows або macOS. Додатки залишаються незмінними, але з'являється можливість використовувати кілька вікон для багатозадачності.

Наприклад, можна запустити стрімінгові сервіси для перегляду фільмів, серіалів або кліпів на великому екрані. Або зручніше працювати з такими додатками, як Google Docs або Google Chrome, поза офісом.

Як підключити Samsung DeX

Існує кілька варіантів підключення до монітора для запуску Samsung DeX. Можна через кабель, тип залежить від зовнішнього пристрою — це може бути звичайний USB-C або USB-C — HDMI. Більшість кабелів мають працювати з правильними роз'ємами, але під час купівлі слід шукати ті, в описі яких конкретно згадується DeX.

Додатки на робочому столі в режимі Samsung DeX Фото: lifehacker

Щоб отримати більше можливостей в одному місці, можна використовувати концентратори USB-C і док-станції, наприклад, для підключення миші та клавіатури. Більшість моделей мають підійти, але варто уважно читати характеристики, вивчати відгуки або додатково уточнювати у продавця.

Дроти не завжди зручні та є під рукою. На щастя, бездротова передача теж доступна, якщо телевізор або монітор підтримує технологію Miracast. Її мають більшість телевізорів Samsung, випущених за останні кілька років.

Замість клавіатури і миші можна використовувати сенсорний екран смартфона замість трекпада. S Pen теж підійде для управління в режимі DeX.

Щоб запустити Samsung DeX бездротовою мережею, потрібно на телефоні Galaxy відкрити "Налаштування", потім вибрати "Підключені пристрої" — Samsung DeX. Або відкрити панель швидких налаштувань (провести пальцем вниз від верхнього правого кута екрана), потім натиснути кнопку DeX. Якщо її там немає — перегорнути панель іконок до кінця, щоб побачити їх усі. Смартфон просканує мережу Wi-Fi на предмет сумісного обладнання, після чого залишиться лише вибрати потрібний пристрій для підключення.

Для підключення по кабелю все майже те саме, але з'явиться повідомлення із запитом на підключення. У майбутньому пристрої можуть підключатися автоматично.

Інтерфейс Samsung DEX схожий на робочий стіл Windows Фото: lifehacker

Як використовувати Samsung DeX

Після запуску DeX інтерфейс робочого столу з'явиться на зовнішньому екрані. Додаток можна продовжувати використовувати додатки на пристрої Galaxy так само, як і зазвичай, але з'являється другий екран. Кілька ярликів додатків доступні вже на робочому столі DeX, їх можна запустити подвійним клацанням.

У нижній частині розташовується панель завдань, як на ПК. У лівому кутку є стандартні кнопки Android: кнопка недавніх додатків, кнопка "Додому" і кнопка "Назад". Ліворуч від них розташована кнопка пошуку і кнопка "Усі додатки". Праворуч від панелі завдань є низка кнопок, включно з кнопками для перевірки повідомлень, створення знімків екрана і перевірки батареї та рівня сигналу.

Кілька поєднань клавіш полегшують роботу з інтерфейсом за наявності клавіатури: Ctrl+Enter (клавіатура Windows) або Cmd+Enter (клавіатура Mac) перенесуть на робочий стіл головного екрана. Щоб побачити всі поєднання клавіш, потрібно натиснути Ctrl+/ (Windows) або Cmd+/ (Mac).

Раніше писали, як прихована функція псує зображення на телевізорах. Мова про технологію згладжування рухів, яку часто називають "ефектом мильної опери".