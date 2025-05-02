Прихована функція псує зображення на телевізорах: як і чому її варто вимкнути

Функція згладжування руху на телевізорах може поліпшити ігри та спортивні трансляції, але може зіпсувати перегляд фільмів або серіалів.

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Видання ZDNet пояснило, чому її варто відключати в налаштуваннях.

Технологія створює послідовні переходи зображення, вставляючи інтерпольовані кадри між наявними, ефективно збільшуючи частоту кадрів зі стандартних 24 кадрів на секунду до 60 або навіть 120 кадрів на секунду. Додаючи додаткові кадри до відео, згладжування руху зменшує розмитість і створює чіткіше, ясніше зображення, наприклад, під час швидких рухів камери або швидко рухомих сцен дії.

Згладжування руху створює так званий "ефект мильної опери", коли зображення на екрані виглядає штучним або гіперрелістичним. На багатьох телевізорах функція активна за замовчуванням, але може відволікти від початкового задуму режисера, тому багато хто воліє її відключити.

Коли фільм має надто реалістичний вигляд, це псує враження, адже глядач не повинен відчувати, ніби перебуває на знімальному майданчику разом з акторами. З іншого боку, приємно відчувати себе на стадіоні, спостерігаючи за своєю командою з тисячами фанатів — це має сенс під час перегляду футбольних матчів або інших спортивних заходів.

Явище може називатися "згладжування руху", "інтерполяція руху" або якось інакше залежно від виробника телевізора. На більшості смарт-телевізорів варто перевірити налаштування зображення на наявність будь-якої функції, що включає слово "рух". Оглядачі надали інструкції для деяких брендів.

Згладжування руху підходить для перегляду спортивних матчів

Samsung

Згладжування руху на телевізорах Samsung називається "Auto Motion Plus". Як і майже у всіх марок, варто спочатку натиснути на кнопку із зображенням шестерні на пульті дистанційного керування. Потім потрібно вибрати "Усі налаштування", перейти в "Зображення" > "Додаткові налаштування зображення" > "Налаштування чіткості зображення" > "Auto Motion Plus".

LG-телевізор

На телевізорах LG ця функція називається "TruMotion". Потрібно натиснути кнопку шестерні на пульті дистанційного керування, потім знайти значок із трьома крапками в нижній частині списку "Усі налаштування", вибрати "Налаштування режиму зображення" > "Параметри зображення" > "TruMotion".

Google TV (Sony, TCL, Hisense)

Згладжування руху на панелях Google TV може трохи відрізнятися залежно від моделі, але зазвичай ви починаєте з кнопки шестерні на пульті дистанційного керування і з Налаштувань переходите в Дисплей і звук > Зображення > Додаткові налаштування . Під цим списком функція позначена таким чином для кожної марки:

Для телевізора Sony це називається Motionflow.

Для TCL шукайте Action Smoothing.

На телевізорі Hisense на інтерполяцію впливають дві функції: Motion Enhancement і Motion Clearness. Це дві різні функції, які виконують трохи різні функції; обов'язково вимкніть обидві, якщо хочете повністю вимкнути згладжування руху.

Раніше писали про помилки, які псують зображення навіть у 4K-телевізорів. Серед "шкідливих" функцій виділяються шумозаглушення, економний режим і Vivid.