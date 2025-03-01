Топ-7 помилок, які повністю псують зображення навіть у 4K-телевізорів

Використання еко-режиму, згладжування руху і шумозаглушення можуть стати причиною проблем із картинкою.

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Існує кілька функцій, які можуть сильно вплинути на якість зображення на телевізорі. Про це пише The Sun.

Згладжування руху

Коли телевізор відтворює відео, він насправді просто показує зображення дуже швидко. Багато ТВ-панелей мають частоту оновлення 60 Гц, тому зображення оновлюється 60 разів на секунду. Однак фільми та передачі знімаються зі швидкістю 24 кадри на секунду, що не відповідає цьому параметру.

Шумозаглушення

Шум з'являється, коли старе відео програється на сучасному гаджеті. Функція "шумозаглушення" згладжує відеоряд, щоб отримати чисте зображення. Однак занадто сильне шумозаглушення може зробити зображення надто м'яким і навіть розмитим.

Еко-режим

Цей режим знижує потужність, необхідну для роботи телевізора, що допомагає заощадити електроенергію. Але також цей режим, Eco-Mode, зазвичай призводить до зниження яскравості та контрастності. Картинка виходить тьмяною, що особливо погано, якщо телевізор працює в добре освітленій кімнаті.

Яскравий режим Vivid

Vivid — це ще один режим, який може здатися хорошим, але у нього є свої недоліки. Він намагається зробити зображення більш яскравим і насиченим. Але якщо переборщити з налаштуваннями, то картинка може вийти "кислотною".

Динамічний режим

Динамічний режим трохи схожий на Vivid у тому, що намагається зробити зображення кращим, але в разі неправильного налаштування користувач може отримати надто яскраву картинку з надто насиченими кольорами.

Різкість

Різкість призначена для того, щоб зробити зображення на екрані чіткішим. Це може бути зручно, якщо картинка сама по собі дуже м'яка, і користувач хоче, щоб усе виглядало красиво і чітко. Але якщо різкість занадто висока, може з'явитися шум. Отже, якщо використовується налаштування Sharpness (різкість), воно має бути низьким і вносити тільки невеликі зміни.

Колірна температура

Колірна температура — зручний інструмент, але, ймовірно, не варто його налаштовувати самому, оскільки можна все зіпсувати. Картинка може вийти або "блідою", або аж надто "сонячною".

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