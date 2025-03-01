Топ-7 ошибок, которые полностью портят изображение даже у 4K-телевизоров

Использование эко-режима, сглаживания движения и шумоподавления могут стать причиной проблем с картинкой.

Related video

Существует несколько функций, которые могут сильно повлиять на качество изображения на телевизоре. Об этом пишет The Sun.

Сглаживание движения

Когда телевизор воспроизводит видео, он на самом деле просто показывает изображения очень быстро. Многие ТВ-панели имеют частоту обновления 60 Гц, поэтому изображение обновляется 60 раз в секунду. Однако фильмы и передачи снимаются со скоростью 24 кадра в секунду, что не соответствует этому параметру.

Шумоподавление

Шум появляется, когда старое видео проигрывается на современном гаджете. Функция "шумоподавление" сглаживает видеоряд, чтобы получить чистое изображение. Однако слишком сильное шумоподавление может сделать изображение чересчур мягким и даже размытым.

Эко-режим

Этот режим снижает мощность, необходимую для работы телевизора, что помогает сэкономить электроэнергию. Но также этот режим, называемый Eco-Mode, обычно приводит к снижению яркости и контрастности. Картинка получается тусклой, что особенно плохо, если телевизор работает в хорошо освещенной комнате.

Яркий режим Vivid

Vivid — это еще один режим, который может показаться хорошим, но у него есть свои недостатки. Он пытается сделать изображение более ярким и насыщенным. Но если переборщить с настройками, то картинка может получиться "кислотной".

Динамический режим

Динамический режим немного похож на Vivid в том, что пытается сделать изображение лучше, но при неправильной настройке пользователь может получить слишком яркую картинку с перевранными цветами.

Резкость

Резкость предназначена для того, чтобы сделать изображение на экране более четким. Это может быть удобно, если картинка сама по себе очень мягкая, и пользователь хочет, чтобы все выглядело красиво и четко. Но если резкость слишком высока, может появиться шум. Так что, если используется настройка Sharpness (резкость), она должна быть низкой и вносить только небольшие изменения.

Цветовая температура

Цветовая температура — удобный инструмент, но, вероятно, не стоит его настраивать самому, так как можно все испортить. Картинка может получиться либо "мертвенно"-бледной, либо уж слишком "солнечной".

Ранее мы писали о пяти OLED-телевизорах, которые можно купить в Украине по доступной цене. В рейтинге приняли участие модели LG OLED 48A1, Philips 55OLED707/12, Samsung QE48S90D, Sony KD-55A8, Panasonic TX-42MZ800E.