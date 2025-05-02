Скрытая функция портит изображение на телевизорах: как и почему ее стоит отключить

Функция сглаживания движения на телевизорах может улучшить игры и спортивные трансляции, но может испортить просмотр фильмов или сериалов.

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Издание ZDNet объяснило, почему ее стоит отключать в настройках.

Технология создает последовательные переходы изображения, вставляя интерполированные кадры между существующими, эффективно увеличивая частоту кадров со стандартных 24 кадров в секунду до 60 или даже 120 кадров в секунду. Добавляя дополнительные кадры к видео, сглаживание движения уменьшает размытость и создает более четкое, ясное изображение, например, во время быстрых движений камеры или быстро движущихся сцен действия.

Сглаживание движения создает так называемый "эффект мыльной оперы", когда изображение на экране выглядит искусственным или гиперрелистичным. На многих телевизорах функция активна по умолчанию, но может отвлечь от первоначального замысла режиссера, поэтому многие предпочитают ее отключить.

Когда фильм выглядит слишком реалистично, это портит впечатление, ведь зритель не должен чувствовать, будто находится на съемочной площадке вместе с актерами. С другой стороны, приятно ощущать себя на стадионе, наблюдая за своей командой с тысячами фанатов — это имеет смысл при просмотре футбольных матчей или других спортивных мероприятий.

Явление может называться "сглаживание движения", "интерполяция движения" или как-то иначе зависимости от производителя телевизора. На большинстве смарт-телевизоров стоит проверить настройки изображения на наличие любой функции, включающей слово "движение". Обозреватели предоставили инструкции для некоторых брендов.

Сглаживание движения подходит для просмотра спортивных матчей

Samsung

Сглаживание движения на телевизорах Samsung называется "Auto Motion Plus". Как и почти у всех марок, стоит сначала нажать на кнопку с изображением шестеренки на пульте дистанционного управления. Затем нужно выбрать "Все настройки", перейти в "Изображение" > "Дополнительные настройки изображения" > "Настройки четкости изображения" > "Auto Motion Plus".

LG-телевизор

На телевизорах LG эта функция называется "TruMotion". Нужно нажать кнопку шестеренки на пульте дистанционного управления, затем найти значок с тремя точками в нижней части списка "Все настройки", выбрать "Настройки режима изображения" > "Параметры изображения" > "TruMotion".

Google TV (Sony, TCL, Hisense)

Сглаживание движения на панелях Google TV может немного отличаться в зависимости от модели, но обычно вы начинаете с кнопки шестеренки на пульте дистанционного управления и из Настроек переходите в Дисплей и звук > Изображение > Дополнительные настройки . Под этим списком функция обозначена следующим образом для каждой марки:

Для телевизора Sony это называется Motionflow.

Для TCL ищите Action Smoothing.

На телевизоре Hisense на интерполяцию влияют две функции: Motion Enhancement и Motion Clearness. Это две разные функции, которые выполняют немного разные функции; обязательно отключите обе, если хотите полностью отключить сглаживание движения.

Ранее писали об ошибках, которые портят изображение даже у 4K-телевизоров. Среди "вредных" функций выделяются шумоподавление, экономный режим и Vivid.