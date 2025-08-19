Многие даже не догадываются: 8 необычных вещей, которые можно подключить к смартфону

USB-порт у смартфонов подходит не только для зарядки аккумулятора, но и подключения различных устройств. Многие люди даже не задумываются, насколько широкие возможности это дает.

Простые уловки позволят увеличить объем памяти, размер изображения, усилить звук и даже обеспечить интернет-соединение. Издание How To Geek назвало 8 самых необычных устройств, которые можно подключить к смартфону.

Лэпдок

Samsung Galaxy Z Fold 5 cлужит "мозгами" для лэпдока Фото: How to Geek

Лэпдок — это ноутбук, состоящий из экрана, клавиатуры и тачпад, но без "мозгов" в виде процессора и оперативной памяти. Их могут предоставить премиальные телефоны, обладающие высокой производительностью, такие как Samsung Galaxy S и Z Fold, а также некоторые флагманские устройства Motorola.

При подключении достаточно мощного телефона к лэпдоку на экране появится полноценный рабочий стол Android. Google работает над интеграцией режима рабочего стола непосредственно в Android, что может расширить число смартфонов, поддерживающих эту функцию. Как минимум, можно ожидать, что Pixel будет способна на это в течение ближайших нескольких лет.

Портативный монитор

Портативный монитор работает со смартфоном Samsung Galaxy Z Fold 5 Фото: How to Geek

Портативные мониторы удобны тем, что их можно без труда перенести из комнаты в комнату или даже взять в путешествие. Некоторые модели смартфона могут непосредственно их питать, в других случаях необходимо подключить монитор к розетке или небольшому аккумуляторному блоку. В сочетании с Bluetooth-клавиатурой и мышью портативный монитор превращается в легкий настольный ПК, который можно установить где угодно. На телефонах без режима рабочего стола, если они поддерживают вывод видео через порт USB 3.0, портативный монитор все равно остается хорошим способом дублировать экран телефона и смотреть видео или играть в игры на большом экране.

AR-очки

AR-очки XREAL Air 2 Pro подключаются к смартфону Samsung Galaxy Z Fold 5 Фото: How to Geek

Очки дополненной реальности (AR) создают виртуальный экран, который видит лишь тот, кто их надевает. Это позволяет играть в игры на смартфоне и транслировать их через NVIDIA GeForce Now.

AR-очки также позволяют получить доступ к рабочему столу Android, когда портативный монитор недоступен или неудобен. С их помощью удобно смотреть фильмы в поезде или самолете, не обращая внимания на других пассажиров.

Игровой контроллер

Проводные геймпады Xbox 360 можно подключить к смартфону через USB-C Фото: Reddit

Легко взять Bluetooth-геймпад и подключить его к телефону, но мало кто знает, что с проводным контроллером это также возможно. Для этого понадобится концентратор USB-C для преобразования соединения USB-A в USB-C.

После этого контроллер будет работать как нужно. Также появляется все больше телескопических игровых контроллеров, которые подключаются непосредственно к порту USB-C телефона, что позволяет снизить задержку и разрядку аккумулятора. Они превращают телефон в нечто вроде портативной консоли Nintendo Switch.

Внешний жесткий диск

Жесткий диск SSD можно подключить к смартфону Фото: Скриншот

Флеш-накопители USB-C, подключаемые напрямую к телефону, сейчас довольно легко найти, и они немного утратили свою новизну. Однако немногие знают, что подключить к порту можно и внешние SSD-диски.

Они обеспечивают более высокую скорость передачи данных и меньше нагреваются при работе с большим количеством файлов. С помощью подходящего приложения можно даже автоматически синхронизировать резервные копии с телефона на внешний SSD.

Аудио колонки

Bluetooth-колонками сейчас никого не удивить, они используются везде. Но это не единственный тип аудиоустройств, к которым можно подключить телефон.

С аудиовыходом 3,5 мм или адаптером USB-C для него смартфон подключается к любой колонке. Можно также подключить телефон к усилителю, подключенному к двум напольным колонкам или к саундбару под телевизором.

Телевизор

Док-станция позволяет подключить смартфон к телевезору Фото: How to Geek

При наличии док-станции телефон может оказаться единственным необходимым вам устройством для потоковой передачи мультимедиа. Она позволяет подключать смартфон к телевизору, используя режим рабочего стола, например, Samsung DeX или Motorola Smart Connect.

После этого можно запускать любимые приложения для потоковой передачи. Конечно, во время просмотра видео звонить или пользоваться другими сервисами не получится не получится, но для некоторых это даже полезно, чтобы не отвлекаться. Таким же образом можно превратить смартфон в игровую консоль.

Роутер

Смартфон можно подключить к роутеру через концентратор USB-C Фото: mediaexpert.pl

Для настройки многих роутеров (маршрутизаторов) требуется компьютер, подключенный через Ethernet-кабель. При отсутствии компьютера телефон может работать без проблем.

Для этого понадобится концентратор USB-C с портом Ethernet. Кроме этого процесс настройки практически не отличается — нужно открыть браузер на телефоне, ввести нужный адрес и открыть меню настроек маршрутизатора.

Ранее писали, что у смартфонов Samsung есть особая функция для работы с телевизорами. Интерфейс DeX превращает устройства почти в полноценный компьютер благодаря большим возможностям многозадачности.