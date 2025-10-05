Навіть не думайте: які гаджети в жодному разі не можна підключати до USB-порту на смартфоні

Ви часто недооцінюєте USB-порт вашого смартфона, але ж саме він відповідає за живлення, передачу даних і навіть за працездатність усього пристрою. З ним треба бути обережним — адже некоректне підключення може безнадійно пошкодити весь ваш гаджет.

USB-порт — це свого роду вхідні двері, зазначає slashgear.com. Видання порівнює недбалість у підключенні з тим, як якби віддали ключі від дверей свого будинку незнайомцю. І називає пристрої, які вкрай не рекомендується підключати до USB-порту на смартфоні.

Сумнівні кабелі

Неоригінальний кабель допоможе трохи заощадити, зате під час під'єднання здатний вивести з ладу ваш телефон, тож подумайте, чи потрібна вам така "економія". Адже підроблені або несертифіковані USB-кабелі часто не оснащені такими важливими функціями безпеки, як захист від перенапруги, належне екранування і регульований контроль напруги.

Громадська зарядка

Напевно, кожен із нас опинявся в ситуації, коли ви в аеропорту з розрядженим телефоном, а неподалік є доступна зарядка. Але врахуйте, що підключення до громадської USB-зарядної станції загрожує вашому смартфону так званим джусджекінгом. Це вид кібератаки, при якому шкідливе ПЗ заноситься на ваш пристрій через USB-підключення. Тож зламаний порт, звісно, зарядить телефон, але при цьому може і вкрасти особисті дані.

Краще носіть із собою повербанк або використовуйте USB-блокіратор даних, який пропускає тільки електроенергію, а передачу даних забороняє.

Невідомі флешки

Тут навіть не треба довго пояснювати. Експерти з безпеки розповідають про так звані USB Killer — шкідливі пристрої, що подають через порт високовольтний струм і моментально виводять гаджет з ладу.

Тож усе просто: не пам'ятаєте або не впевнені, звідки взялася флешка, — краще не підключайте її. У крайньому разі, перевірте її на якомусь запасному, менш цінному, пристрої.

Зовнішні жорсткі диски

Теоретично ваш телефон може заряджати зовнішні накопичувачі через USB-порт, але це не та теорія, яку обов'язково треба перевіряти на практиці. Жорсткі диски споживають більше енергії, ніж передбачено у вашому смартфоні. Згодом це призводить до прискореної розрядки акумулятора, перегріву порту та пошкодження гаджета.

Раніше Фокус писав про гаджети, які можуть назавжди зіпсувати ваш ноутбук. У тому списку теж логічно фігурували підроблені кабелі та зарядки. Але були описані і зовсім дивні випадки, коли до ноутбука намагалися підключити мокрі або брудні аксесуари.