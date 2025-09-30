Не підключайте в жодному разі: гаджети, які можуть назавжди зіпсувати ваш ноутбук

Технології змінюються, але є речі, які роками залишаються незмінними. Так і з USB-портами — з ними досі випускаються навіть найпросунутіші, найтонші та найлегші ноутбуки. Однак навіть такі "вічні" пристосування можна зіпсувати неправильним використанням.

Навіть якщо суто технічно щось можливо підключити до портів вашого ноутбука, це зовсім не означає, що ви обов'язково повинні так зробити, попереджає slashgear.com. Видання називає пристрої, яким явно не місце біля вашого ноутбука.

Флешки б/в

Багато людей вважають, що флешки призначені тільки для зберігання даних. Але вони ж можуть використовуватися і для зберігання переносних програм (і не всі з них виявляться корисними).

Взагалі, краще не купувати старі флешки, але якщо ви все ж таки ризикнули, то для початку перевірте їх на якомусь старому ноутбуці, а не підключайте відразу до основного.

Неоригінальні кабелі та зарядки

Ноутбуки зазвичай постачаються із зарядними пристроями, які гарантовано сумісні з ними. Звісно, бувають випадки, коли "рідний" кабель пошкоджено або загублено, і тоді потрібна заміна. Але врахуйте, що і тут є певні ризики, — якщо ви купите підроблений кабель, він, звісно, обійдеться вам дешевше за оригінальний, зате за підсумком може вивести з ладу ваш ноутбук.

Енергоємні гаджети

Хоча може йтися про одні й ті самі типи USB-кабелів, деякі пристрої не просто так призначені саме для підключення до розеток. Їм потрібні стабільний струм або вища потужність, а якщо ви вирішите під'єднати їх до ноутбука, то в кращому разі вони працюватимуть некоректно, а в гіршому — незворотно зашкодять ноутбуку.

Мокрі, брудні або іржаві аксесуари

Тут навіть не треба коментувати — у разі такого підключення ви можете зіпсувати USB-порти. Якщо йдеться про звичайне забруднення, почистіть пристрій стисненим повітрям або м'якою зубною щіткою, а потім протріть ватним тампоном, змоченим у спирті. Якщо йдеться саме про іржу, можна використати очищувач контактів WD-40, який був спеціально розроблений для очищення електричних компонентів.

