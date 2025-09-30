Не подключайте ни в коем случае: гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

Технологии меняются, но есть вещи, которые годами остаются неизменными. Так и с USB-портами – с ними до сих пор выпускаются даже самые продвинутые, тонкие и легкие ноутбуки. Однако даже такие "вечные" приспособления можно испортить неправильным использованием.

Даже если чисто технически что-то возможно подключить к портам вашего ноутбука, это совсем не значит, что вы обязательно должны так сделать, предупреждает slashgear.com. Издание называет устройства, которым явно не место возле вашего ноутбука.

Флэшки б/у

Многие люди считают, что флэшки предназначены только для хранения данных. Но они же могут использоваться и для хранения переносимых программ (и не все из них окажутся полезными).

Вообще, лучше не покупать подержанные флэшки, но если вы все же рискнули, то для начала проверьте их на каком-нибудь старом ноутбуке, а не подключайте сразу к основному.

Неоригинальные кабели и зарядки

Ноутбуки обычно поставляются с зарядными устройствами, которые гарантированно совместимы с ними. Конечно, бывают случаи, когда "родной" кабель поврежден или утерян, и тогда нужна замена. Но учтите, что и тут есть определенные риски, – если вы купите поддельный кабель, он, конечно, обойдется вам дешевле оригинального, но зато по итогу может вывести из строя ваш ноутбук.

Энергоемкие гаджеты

Хотя речь может идти об одних и тех же типах USB-кабелей, некоторые устройства не просто так предназначены именно для подключения к розеткам. Им нужны стабильный ток или более высокая мощность, а если вы решите подключить их к ноутбуку, то в лучшем случае они будут работать некорректно, а в худшем – необратимо повредят ноутбук.

Мокрые, грязные или ржавые аксессуары

Тут даже не надо комментировать – в случае такого подключения вы можете испортить USB-порты. Если речь об обычном загрязнении, почистите устройство сжатым воздухом или мягкой зубной щеткой, а затем протрите ватным тампоном, смоченным в спирте. Если речь именно о ржавчине, можно использовать очиститель контактов WD-40, который был специально разработан для очистки электрических компонентов.

