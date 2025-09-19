Из-за обновления ваш ноутбук может перестать работать нормально: что с этим делать

Несколько дней назад компания Apple начала выпускать крупное обновление macOS Tahoe, и пользователи некоторых более старых ноутбуков Mac заявили, что у них теперь проблемы.

Related video

Неприятности затронули модели MacBook Pro, оснащенные сенсорной панелью Touch Bar, расположенной над клавиатурой, пишет slashgear.com.

Например, у некоторых пользователей она тормозит, а некоторые сообщают, что она вообще не работает. Похоже, ошибка наблюдается на моделях MacBook, выпущенных до 2019 года включительно.

Touch Bar – это сенсорная панель, которая позволяет управлять системными настройками, такими как громкость и яркость, выполнять быстрые действия, получать подсказки с эмодзи и даже получать доступ к инструментам приложений, напоминает издание. Touch Bar сначала активно продвигалась, однако ее дизайн вызвал дискуссии, и в 2023 году, после семи лет использования, Apple окончательно прекратила ее выпуск, оптимизировав линейку MacBook Pro и Air.

Как отмечает издание, проблема с сенсорной панелью Touch Bar была замечена пользователями даже еще раньше, с момента выхода более ранней сборки macOS Tahoe для разработчиков. Впрочем, с проблемами насчет Touch Bar после установки обновления столкнулись не все пользователей MacBook Pro.

Пока что Apple официально не отреагировала на наличие проблемы и не выпустила исправление, но, вероятно, сделает это в ближайшем будущем. Издание отмечает, что подобные ошибки довольно часто встречаются в контексте ежегодных обновлений с большим количеством функций (как раз таких как macOS Tahoe), и обычно эти ошибки быстро устраняются.

Ранее Фокус сообщал, что Phone 17 Pro обогнал MacBook Air в первых тестах. Как выяснилось, новый смартфон Apple обладает графической мощью, сопоставимой с ноутбуками этого бренда.

Еще стало известно, почему лучше не покупать ноутбуки с маленьким объемом памяти (например, 8 ГБ). При выполнении множества задач работать на таком ноутбуке будет некомфортно.