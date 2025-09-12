Смартфон мощнее ноутбука: iPhone 17 Pro обогнал MacBook Air в первых тестах

В сети появились предварительные результаты тестов нового чипа A19 Pro для линейки iPhone 17 Pro. Судя по всему, смартфон Apple обладает графической мощью, сопоставимой с ноутбуками бренда.

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 обнаружились данные, согласно которым процессор новинки примерно на 15% быстрее предшественника в одноядерных задачах, пишет Tom's Guide. Более того, по графической части телефон оказался быстрее MacBook Air на чипе M2, сообщает Apple Design.

Результаты тестов ЦП

Тести, предположительно, запустили на iPhone 17 Pro с 12 ГБ оперативной памяти. Сравнение с основными конкурентами и прошлогодней моделью выглядит следующим образом (первая цифра — одноядерный режим, вторая — многоядерный):

iPhone 17 Pro: 3895, 9746;

3895, 9746; Galaxy S25 Ultra: 3031, 9829;

3031, 9829; iPhone 16 Pro Max (A18 Pro): 3386, 8306;

3386, 8306; OnePlus 13: 2893, 9058;

2893, 9058; Google Pixel 10 Pro XL: 2322, 6286.

Как видно, Apple сохраняет лидерство в пересчете на одно ядро, что напрямую влияет на скорость отклика системы и приложений. А вот в многопоточном тесте Galaxy S25 Ultra слегка опережает iPhone.

Графика на уровне ноутбука

Более впечатляющие результаты чип A19 Pro демонстрирует в графическом бенчмарке Metal. Согласно утечке, результат iPhone 17 Pro — 45 657 баллов. Для сравнения, MacBook Air M2, выпущенный в 2022-м, который в том же тесте набирает 42 134 очка.

Задействовать столь высокое быстродействие на практике сложно, если говорить об iOS, но это говорит о хорошем запасе мощности для игр и других требовательных задач. К тому же об охлаждении системы позаботились — Apple оснастила флагман испарительной камерой, помогающей рассеивать тепло от чипсета.

Стоит отметить, что это неофициальные данные из ранних тестов. Реальная картина в повседневных сценариях может отличаться. Но все же это интересный прецедент, показывающий, насколько продвинулись современные смартфоны по части "железа".

