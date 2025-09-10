Какую модель iPhone 17 лучше выбрать: характеристики всех четырех смартфонов
Компания Apple 9 сентября анонсировала свою линейку iPhone 17, которая включает iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Все четыре модели iPhone 17 поступят в продажу 19 сентября. Характеристики смартфонов сравнил портал TechCrunch.
iPhone 17 и iPhone 17 Air
Базовая модель iPhone 17 и самый тонкий смартфон Apple имеют идентичную 18-мегапиксельную фронтальную камеру Center Stage с двойным захватом, а также зарядку USB-C с поддержкой USB 2.0.
Дисплей:
- iPhone 17 — 6,3-дюймовый дисплей Super Retina XDR;
- iPhone 17 Air — 6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR.
Размер и вес:
- iPhone 17 — 149,6 x 71,5 x 7,95 мм, 177 г;
- iPhone 17 Air — 156,2 x 74,7 x 5,64 мм, 165 г.
Процессор:
- iPhone 17 — чип A19;
- iPhone 17 Air — чип A19 Pro.
Задняя камера:
- iPhone 17 — 48 МП Fusion Main, 48 МП Fusion Ultra Wide с опциями оптического зума 0,5x, 1x, 2x;
- iPhone 17 Air — основная камера Fusion на 48 МП с опциями 1x и 2x оптического зума.
Цвета:
- iPhone 17 — черный, лавандовый, туманно-голубой, шалфейный и белый;
- iPhone 17 Air — небесно-голубой, светло-золотистый, облачно-белый, космический черный.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
Как iPhone 17 Pro, так и iPhone 17 Pro Max получили чип A19 Pro, зарядку USB-C с поддержкой USB 3 и будут продаваться в синем, оранжевом и серебряном цветах.
Смартфоны также имеют одинаковые характеристики камер: основная камера 48 МП Fusion Main + 48 МП Fusion Ultra Wide + 48 МП Fusion Telephoto с опциями оптического зума 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x и 18-мегапиксельная фронтальная камера Center Stage.
Дисплей:
- iPhone 17 Pro — 6,3-дюймовый дисплей Super Retina XDR;
- iPhone 17 Pro Max — 6,9-дюймовый дисплей Super Retina XDR.
Размер и вес:
- iPhone 17 Pro — 150 x 71,9 x 8,75 мм, 206 г;
- iPhone 17 Pro Max — 163,4 x 78,0 x 8,75 мм, 233 г.
Напомним, в Украине уже продают новые iPhone 17 по цене подержанного автомобиля.
Фокус также сообщал, что Apple представила наушники AirPods Pro 3 с функцией синхронного перевода.