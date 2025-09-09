Apple показала iPhone 17 и 17 Pro с увеличенной батареей и полностью новым дизайном (фото)

Apple анонсировала серию iPhone 17, в которую традиционно вошли базовая модель и Pro-версии, не считая iPhone Air. В iPhone 17 увеличили экран, а в "прошках" переработали оформление задней панели.

Related video

В свежем поколении iPhone заметны значительные изменения как внутри, так и снаружи, пишет MacRumors. Вот главные нововведения во флагманах калифорнийского техногиганта.

iPhone 17

Начальный iPhone 17 наконец получил важную фишку Pro-модификаций. Диагональ дисплея увеличили до 6,3 дюйма и добавили ProMotion — адаптивную частоту обновления до 120 Гц с функцией Always-On. Дисплей стал ярче (в пике матрица выдает до 3000 нит) и теперь защищен усиленным стеклом Ceramic Shield 2 с защитой от царапин и антибликовым покрытием.

Цвета iPhone 17 Фото: Apple

Присутствует новая 18-мегапиксельная фронтальная камера с квадратным сенсором и опцией Center Stage. Она позволит делать горизонтальные селфи, не поворачивая телефон, и автоматически кадрировать групповые снимки. Есть возможность одновременной записи роликов с основной и фронтальной камер. Обновили также тыльные фотосенсоры: главный и сверхширокоугольный модули имеют разрешение 48 Мп.

За производительность отвечает 3-нанометровый чип A19, который в 1,5 раза быстрее A15 Bionic. Время автономной работы повысили: заявлено до 30 часов просмотра видео благодаря более эффективному "железу" и улучшенному режиму энергосбережения. Смартфон оснащен беспроводным чипом N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Базовая конфигурация iPhone 17 будет поставляться с 256 ГБ памяти.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max

Флагманские версии обзавелись свежим дизайном с цельным алюминиевым корпусом и защитным стеклом Ceramic Shield 2 с обеих сторон. Задняя панель теперь в 4 раза более устойчивой к трещинам. Камерный блок увеличился в размерах, а телеобъектив получил апгрейд — в его основе лежит 48-мегапиксельный датчик с 8-кратным оптическим зумом. Селфи-модуль, как и в базовой модели, 18-мегапиксельный с функцией Center Stage.

Цвета iPhone 17 Pro Фото: Apple

Pro-модели оборудованы более мощным процессором A19 Pro, который дает до 40% прироста быстродействия по сравнению с iPhone 16 Pro. Для борьбы с перегревом телефоны снабдили системой охлаждения с испарительной камерой, отводящей тепло от ЦП. Кроме того, iPhone 17 Pro Max получил самый емкий аккумулятор в истории iPhone, обеспечивающий до 39 часов воспроизведения видео.

Оба устройства будут доступны в новых цветах, включая темно-синий и "космический оранжевый". Минимальный объем памяти составит 256 ГБ, а максимальный впервые достигнет 2 ТБ. В США цена на iPhone 17 Pro стартует с $1099, а на Pro Max — с $1199. Предзаказы начнутся 12 сентября, а в продажу смартфоны поступят 19 сентября.

Раньше Фокус сообщал про выход iPhone Air. С толщиной в 5,6 мм iPhone Air стал тончайшим телефоном Apple. В числе особенностей — титановая рама и новейший чипсет A19 Pro.