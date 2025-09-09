Apple показала iPhone 17 і 17 Pro зі збільшеною батареєю і повністю новим дизайном (фото)

Apple анонсувала серію iPhone 17, до якої традиційно увійшли базова модель і Pro-версії, не враховуючи iPhone Air. В iPhone 17 збільшили екран, а в "прошках" переробили оформлення задньої панелі.

Related video

У свіжому поколінні iPhone помітні значні зміни як усередині, так і зовні, пише MacRumors. Ось головні нововведення у флагманах каліфорнійського техногіганта.

iPhone 17

Початковий iPhone 17 нарешті отримав важливу фішку Pro-модифікацій. Діагональ дисплея збільшили до 6,3 дюйма і додали ProMotion — адаптивну частоту оновлення до 120 Гц з функцією Always-On. Дисплей став яскравішим (у піку матриця видає до 3000 ніт) і тепер захищений посиленим склом Ceramic Shield 2 із захистом від подряпин і покриттям антивідблиску.

Кольори iPhone 17 Фото: Apple

Присутня нова 18-мегапіксельна фронтальна камера з квадратним сенсором і опцією Center Stage. Вона дасть змогу робити горизонтальні селфі, не повертаючи телефон, і автоматично кадрувати групові знімки. Є можливість одночасного запису роликів з основної та фронтальної камер. Оновили також тильні фотосенсори: головний і надширокий модулі мають роздільну здатність 48 Мп.

За продуктивність відповідає 3-нанометровий чип A19, який у 1,5 раза швидший за A15 Bionic. Час автономної роботи підвищили: заявлено до 30 годин перегляду відео завдяки більш ефективному "залізу" і поліпшеному режиму енергозбереження. Смартфон оснащений бездротовим чипом N1 з підтримкою Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Базова конфігурація iPhone 17 буде поставлятися з 256 ГБ пам'яті.

iPhone 17 Pro і 17 Pro Max

Флагманські версії обзавелися свіжим дизайном з цільним алюмінієвим корпусом і захисним склом Ceramic Shield 2 з обох боків. Задня панель тепер у 4 рази стійкіша до тріщин. Камерний блок збільшився в розмірах, а телеоб'єктив отримав апгрейд — в його основі лежить 48-мегапіксельний датчик з 8-кратним оптичним зумом. Селфі-модуль, як і в базовій моделі, 18-мегапіксельний з функцією Center Stage.

Кольори iPhone 17 Pro Фото: Apple

Pro-моделі отримали потужніший процесор A19 Pro, який дає до 40% приросту швидкодії порівняно з iPhone 16 Pro. Для боротьби з перегрівом телефони забезпечили системою охолодження з випарною камерою, що відводить тепло від ЦП. Крім того, iPhone 17 Pro Max отримав найбільш ємний акумулятор в історії iPhone, що забезпечує до 39 годин відтворення відео.

Обидва пристрої будуть доступні в нових кольорах, включаючи темно-синій і "космічний помаранчевий". Мінімальний обсяг пам'яті становитиме 256 ГБ, а максимальний уперше сягне 2 ТБ. У США ціна на iPhone 17 Pro стартує з $1099, а на Pro Max — з $1199. Передзамовлення почнуться 12 вересня, а в продаж смартфони надійдуть 19 вересня.

Раніше Фокус повідомляв про вихід iPhone Air. З товщиною в 5,6 мм iPhone Air став найтоншим телефоном Apple. Серед особливостей — титанова рама і новітній чипсет A19 Pro.