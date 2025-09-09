Apple представила iPhone Air: найтонший смартфон в історії бренду (фото)

З товщиною в 5,6 мм iPhone Air став найтоншим телефоном Apple. Серед особливостей — титанова рама і новітній чипсет A19 Pro.

Apple заявляє, що це не тільки надтонкий, а й найміцніший iPhone в історії, завдяки новому склу Ceramic Shield 2 з обох боків, пише MacRumors.

Смартфон оснащений 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм ProMotion (підтримує 120 Гц) з піковою яскравістю 3000 ніт і 7-шаровим покриттям антивідблиску. На задній панелі є єдина 48-мегапіксельна камера з 2-кратним наближенням. 18-Мп фронтальний модуль отримав квадратний сенсор, що дає змогу робити горизонтальні селфі без повороту екрана. Є й функція Center Stage для утримання людини в центрі кадру. Ще можна одночасно записувати відео з тильної і фронтальної камер.

Забарвлення iPhone Air Фото: Apple

Усередині встановлено топовий чип A19 Pro з 6-ядерним CPU. Також у наявності фірмовий модем C1X з подвоєною швидкістю і чип N1, що відповідає за бездротові протоколи Wi-Fi 7, Bluetooth і Thread. Пристрій підтримує тільки eSIM.

У модельному ряду iPhone Air замінить версію Plus, зайнявши місце між стандартним iPhone 17 і iPhone 17 Pro. Апарат буде доступний у кольорах Space Black (чорний), Cloud White (білий), Light Gold (золотистий) і Sky Blue (блакитний).

