Apple представила iPhone Air: самый тонкий смартфон в истории бренда (фото)

С толщиной в 5,6 мм iPhone Air стал тончайшим телефоном Apple. В числе особенностей — титановая рама и новейший чипсет A19 Pro.

Apple заявляет, что это не только сверхтонкий, но и самый прочный iPhone в истории, благодаря новому стеклу Ceramic Shield 2 с обеих сторон, пишет MacRumors.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем ProMotion (поддерживает 120 Гц) с пиковой яркостью 3000 нит и 7-слойным антибликовым покрытием. На задней панели имеется единственная 48-мегапиксельная камера с 2-кратным приближением. 18-Мп фронтальный модуль получил квадратный сенсор, позволяющий делать горизонтальные селфи без поворота экрана. Есть и функция Center Stage для удержания человека в центре кадра. Еще можно одновременно записывать видео с тыльной и фронтальной камер.

Расцветки iPhone Air Фото: Apple

Внутри установлен топовый чип A19 Pro с 6-ядерным CPU. Также в наличии фирменный модем C1X с удвоенной скоростью и чип N1, отвечающий за беспроводные протоколы Wi-Fi 7, Bluetooth и Thread. Устройство поддерживает только eSIM.

В модельном ряду iPhone Air заменит версию Plus, заняв место между стандартным iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Аппарат будет доступен в цветах Space Black (черный), Cloud White (белый), Light Gold (золотистый) и Sky Blue (голубой).

