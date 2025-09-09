Презентация Apple: новые наушники AirPods Pro 3 навсегда уберут "трудности перевода" (фото)

Компания Apple сегодня проводит презентацию своей новой линейки гаджетов. Самым ожидаемым называют ультратонкий iPhone Air толщиной всего около 5,5 мм. Но это не единственная впечатляющая новинка.

На презентации уже продемонстрировали наушники AirPods Pro 3. Одна из главных фишек – это функция перевода в режиме онлайн, рассказали в Apple. По словам представителей, компании, языковой барьер теперь просто "перестанет существовать": новая функция не просто переводит речь собеседника, но и создает эффект "голографического общения", когда вы слышите голос человека на родном языке, и при этом сохраняются его оригинальные интонации и тембр голоса. Все это работает на базе Apple Intelligence.

Еще один сюрприз — встроенный оптический пульсометр с функцией ЭКТ. Наушники могут отслеживать сердечный ритм во время тренировок, предупреждать об аритмии и даже делать кардиограмму.

Новые наушники AirPods Pro 3 Фото: Apple

Новые AirPods Pro 3 также оснащены усовершенствованной системой шумоподавления – вдвое более мощной, чем была у предыдущей модели. К тому же, наушники стали на 15% компактнее, а их форма была полностью переработана, чтобы обеспечивать идеальную посадку. Впервые в линейке Pro предоставляется и степень защиты IPX7, с которой можно не бояться дождя или даже падения в воду

Напомним, что на сентябрьской презентации Apple покажет свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он сразу был заявлен как самый тонкий смартфон в истории компании.

Ранее сообщалось, что на iPhone может вернуться функция, которая всех бесит. Речь о функции сводок уведомлений с использованием инструмента искусственного интеллекта Apple Intelligence. До этого на нее жаловались, что она вводит в заблуждение пользователей своими неправдивыми новостями.