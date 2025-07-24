Удаленная функция, которая всех бесит, опять возвращается на iPhone: что известно

Компания Apple реанимировала сомнительную функцию искусственного интеллекта, которую раньше удалили из-за возмущения СМИ.

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Появилась бета-версия обновления iOS 26 для iPhone, включающая в себя и функцию сводок уведомлений, пишет The Sun. Как раз на эту функцию уже жаловались, что она рассылает фейковые новости.

Сводки уведомлений используют Apple Intelligence — собственное программное обеспечение компании на базе ИИ — для составления сводок из новостных приложений. Функцию запустили в конце 2024 года, но быстро отключили после многочисленных жалоб со стороны ряда важных СМИ – в частности, BBC, New York Times и Washington Post.

Сводки, созданные искусственным интеллектом, отправлялись на iPhone в виде уведомлений с логотипом соответствующего новостного агентства, и это создавало впечатление, будто они поступают из приложений самих СМИ, а не от ИИ. Причем заголовки сводок было весьма провокативными: несколько сгенерированных сводок BBC сообщали о каминг-аутах и самоубийствах.

«Эти ИИ-обобщения, создаваемые Apple, не отражают, а в некоторых случаях полностью противоречат оригинальному контенту BBC», — говорилось в заявлении новостного агентства, опубликованном в конце декабря. От Apple требовали исправить странную функцию и не способствовать распространению дезинформации ошибками своего ИИ.

В Apple в конце концов с этим согласились и функцию убрали. Теперь она возвращается с некоторыми изменениями.

После установки обновления пользователям совместимых iPhone будет предложено включить или отключить три основные категории уведомлений: для приложений «Новости и развлечения», для приложений «Общение и социальные сети» и для всех остальных приложений.

После включения кратких извещений о новостях и развлечениях Apple подает предупреждение, в котором указывается, что «краткое изложение может изменить смысл исходных заголовков».

Уведомления также получают специальную подпись «Обобщено Apple Intelligence», чтобы было еще проще отличать их от настоящих уведомлений.

К тому же, достоверность информации даже и не гарантируется – пользователей просто предупреждают, что время от времени придется иметь дело с неверными сводками.

Уведомления, обобщенные с помощью ИИ, будут отображаться курсивом вместе с небольшим значком, указывающим, что это сводка Apple, а не официальная лента новостей.

Впрочем, эта функция, – как и другие функции на базе Apple Intelligence, – будет доступна не на всех устройствах. Apple Intelligence доступен только на моделях iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Ранее стало известно, что на iPhone есть полезная функция, о которой вы не догадываетесь. Речь шла о функции «Назад» (Back Tap), причем включить ее совсем несложно.

Также сообщалось, что популярный браузер может навсегда исчезнуть с ваших смартфонов. Там речь шла о Google Chrome, а избавиться от него могут не только iPhone, но и телефоны на базе Android.