Популярный браузер может навсегда исчезнуть с ваших смартфонов: что об этом известно

Мобильный браузер Google Chrome могут перестать устанавливать на новых смартфонах. Причем это касается и iPhone, и телефонов на базе Android.

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И дело даже не в том, что компания Google втянулась в противостояние с американским Министерством юстиции, обвиняющим ее в монополизме на рынке поиска и цифровой рекламы, пишет phonearena.com. Речь идет о планах Apple купить Perplexity AI – стартап, поддерживаемый компанией Nvidia и позиционирующий себя как конкурента Google со своей поисковой системой на базе искусственного интеллекта.

Сейчас Perplexity AI как раз ведет переговоры с несколькими мобильными брендами — в том числе Samsung и Apple — о предустановке своего нового браузера Comet. Такая предустановка может значительно расширить пользовательскую базу Perplexity, используя тенденцию пользователей использовать приложения по умолчанию (это явление часто называют «зависимостью браузера»).

Большинство людей просто используют предустановленный на смартфоне браузер — будь то Chrome на Android или Safari на iPhone – потому что им «слишком лень менять или заново устанавливать приложения».

Чтобы усилить свои позиции, руководство Perplexity AI настойчиво призывает компании изменить сложившуюся ситуацию – хотя и признает, что бороться с привычками сложно. Что касается браузера Comet, то он пока что находится в стадии бета-тестирования и доступен только пользователям настольных компьютеров. По сути это сочетание веб-браузера с функциями искусственного интеллекта Perplexity. Comet позволяет пользователям запрашивать персональные данные, такие как электронная почта, календари и история просмотров, а также выполнять определенные задачи – например, планирование мероприятий или составление сводки веб-страниц – прямо в браузере.

После стабилизации десктопной версии, которую сейчас тестируют несколько сотен тысяч пользователей, Perplexity AI рассчитывает выйти на аудиторию в «десятки-сотни миллионов» уже в ближайшее время.

Ранее Фокус сообщал, что у поисковика Google появился очень серьезный конкурент. Речь шла о поиске ChatGPT без входа в систему – так как компания OpenAI отменила первоначальное требование регистрации, сделав поиск доступным для всех на соответствующем сайте.

Также стало известно, что сервис Google Messages пошел на хитрость, чтобы привлечь больше пользователей. Устаревший формат сообщений SMS (Short Message Service) был заменен на новый RCS (Rich Communication Services).