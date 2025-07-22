Популярний браузер може назавжди зникнути з ваших смартфонів: що про це відомо

Мобільний браузер Google Chrome можуть перестати встановлювати на нових смартфонах. Причому це стосується і iPhone, і телефонів на базі Android.

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І річ навіть не в тому, що компанія Google втягнулася в протистояння з американським Міністерством юстиції, яке звинувачує її в монополізмі на ринку пошуку та цифрової реклами, пише phonearena.com. Йдеться про плани Apple купити Perplexity AI — стартап, підтримуваний компанією Nvidia, який позиціонує себе як конкурента Google зі своєю пошуковою системою на базі штучного інтелекту.

Зараз Perplexity AI якраз веде переговори з кількома мобільними брендами — зокрема Samsung і Apple — про попереднє встановлення свого нового браузера Comet. Таке попереднє встановлення може значно розширити користувацьку базу Perplexity, використовуючи тенденцію користувачів використовувати додатки за замовчуванням (це явище часто називають "залежністю браузера").

Більшість людей просто використовують попередньо встановлений на смартфоні браузер — чи то Chrome на Android, чи то Safari на iPhone, — бо їм "надто ліньки міняти або наново встановлювати додатки".

Щоб посилити свої позиції, керівництво Perplexity AI наполегливо закликає компанії змінити ситуацію, що склалася, — хоча й визнає, що боротися зі звичками складно. Що стосується браузера Comet, то він поки що перебуває в стадії бета-тестування і доступний тільки користувачам настільних комп'ютерів. По суті це поєднання веб-браузера з функціями штучного інтелекту Perplexity. Comet дає змогу користувачам запитувати персональні дані, як-от електронна пошта, календарі та історія переглядів, а також виконувати певні завдання — наприклад, планування заходів або складання зведення веб-сторінок — просто в браузері.

Після стабілізації десктопної версії, яку зараз тестують кілька сотень тисяч користувачів, Perplexity AI розраховує вийти на аудиторію в "десятки-сотні мільйонів" уже найближчим часом.

Раніше Фокус повідомляв, що у пошуковика Google з'явився дуже серйозний конкурент. Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — оскільки компанія OpenAI скасувала початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх на відповідному сайті.

Також стало відомо, що сервіс Google Messages пішов на хитрість, щоб залучити більше користувачів. Застарілий формат повідомлень SMS (Short Message Service) було замінено на новий RCS (Rich Communication Services).