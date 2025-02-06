У пошуковика Google з'явився дуже серйозний конкурент: як він працює

Пошук ChatGPT без входу в систему робить його більш життєздатною альтернативою Google.

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Компанія OpenAI нещодавно скасувала вимогу реєстрації для пошуку ChatGPT, зробивши його доступним для всіх на сайті chatgpt.com. Про це пише Android Authority.

OpenAI представила функцію веб-пошуку передплатникам ChatGPT Plus наприкінці жовтня, а потім розширила її для безкоштовних користувачів у грудні, але на цьому не зупинилася, і тепер користувачі можуть отримати доступ до пошуку ChatGPT, навіть не входячи в систему.

Оновлення було анонсовано 5 лютого компанією OpenAI в соцмережі X: "Пошук ChatGPT тепер доступний усім на chatgpt.com — реєстрація не потрібна".

Усуваючи необхідність в обліковому записі, компанія позиціонує ChatGPT як більш пряму альтернативу традиційним пошуковим системам, таким як Google. Багато інтернет-користувачів уже перейшли на ChatGPT для веб-пошуку, оскільки результати не перевантажені рекламою. Це також означає, що користувачі, які не наважуються завести обліковий запис OpenAI, можуть протестувати сервіс, пише ЗМІ.

Поки що невідомо, як ця зміна вплине на залученість і прийняття користувачами. Хоча це може залучити ширшу аудиторію, деякі функції — як-от персоналізовані бесіди та пам'ять — можуть залишитися ексклюзивними для зареєстрованих користувачів. OpenAI не вказала жодних обмежень на кількість пошуків, доступних людям, або чи будуть застосовуватися інші обмеження.

Раніше повідомлялося, що нова модель ChatGPT вийшла з-під контролю людей. За словами тестувальників, АІ-моделі дуже докладно викладають свої плани і часто використовують такі вирази, як "саботаж", "брехня" і "маніпуляція".