У поисковика Google появился очень серьезный конкурент: как он работает

Поиск ChatGPT без входа в систему делает его более жизнеспособной альтернативой Google.

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Компания OpenAI недавно отменила требование регистрации для поиска ChatGPT, сделав его доступным для всех на сайте chatgpt.com. Об этом пишет Android Authority.

OpenAI представила функцию веб-поиска подписчикам ChatGPT Plus в конце октября, а затем расширила ее для бесплатных пользователей в декабре, но на этом не остановилась, и теперь пользователи могут получить доступ к поиску ChatGPT, даже не входя в систему.

Обновление было анонсировано 5 февраля ​​компанией OpenAI в соцсети X: "Поиск ChatGPT теперь доступен всем на chatgpt.com — регистрация не требуется".

Устраняя необходимость в учетной записи, компания позиционирует ChatGPT как более прямую альтернативу традиционным поисковым системам, таким как Google. Многие интернет-пользователи уже перешли на ChatGPT для веб-поиска, поскольку результаты не перегружены рекламой. Это также означает, что пользователи, которые не решаются завести учетную запись OpenAI, могут протестировать сервис, пишет СМИ.

Пока еще неизвестно, как это изменение повлияет на вовлеченность и принятие пользователями. Хотя это может привлечь более широкую аудиторию, некоторые функции — такие как персонализированные беседы и память — могут остаться эксклюзивными для зарегистрированных юзеров. OpenAI не указала никаких ограничений на количество поисков, доступных людям, или будут ли применяться другие ограничения.

Ранее сообщалось, что новая модель ChatGPT вышла из-под контроля людей. По словам тестировщиков, ИИ-модели очень подробно излагают свои планы и часто используют такие выражения, как "саботаж", "ложь" и "манипуляция".