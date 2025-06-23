Популярний месенджер пішов на хитрість, щоб заманити більше користувачів

Сервіс обміну повідомленнями Google Messages хоче залучати якомога більше нових користувачів за допомогою нового прийому. Йдеться про перехід на стандарт RCS (Rich Communication Services).

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RCS має замінити застарілий формат SMS (Short Message Service), пояснює techradar.com. Новий стандарт уже доступний у Google Messages для Android і Messages на iPhone, і компанія Google прагне вийти на якомога ширшу аудиторію.

Поки що RCS — це опціональне оновлення всередині Google Messages, тому не у всіх воно ввімкнене. Однак експерти видання Android Authority виявили в останній версії додатка прихований текст, який можна використовувати для мотивації користувачів увімкнути RCS.

Текстові рядки містять у собі "запросити цей контакт у чат RCS" і "ми можемо обмінюватися високоякісними медіафайлами та надсилати безпечні повідомлення, коли ми обидва перебуваємо в чаті RCS". Таким чином, запросити свої контакти в RCS дуже просто.

Ці повідомлення поки що не опубліковані, але вони включені до коду додатка, тому Google може додати їх уже в найближчому майбутньому.

Також видання дає рекомендації, як увімкнути RCS на Android.

Як увімкнути RCS (скріншот) Фото: Android Authority

Для увімкнення треба:

натиснути на свій аватар у списку чатів (угорі праворуч),

вибрати "Налаштування повідомлень" і "RCS-чати" (для цього можна використовувати перемикач "Увімкнути RCS-чати").

Нагадаємо, у червні цього року в Google Messages стало можливо видаляти небажані повідомлення. Опція "Видалити для всіх" нарешті запрацювала повноцінно.

Цього довелося чекати досить довго. Опція видалення повідомлень у Google Messages тестувалася ще з березня. У травні стало відомо, що Google додав цю функцію — але тоді йшлося тільки про обраних користувачів на бета-каналі, і тільки про групові чати.

У квітні цього року стало відомо, що Google почав сканувати фотографії на смартфонах. Зокрема, йшлося про те, що сервіс Google Messages став виявляти в повідомленнях на пристроях Android відвертий контент і розмивати такі фотографії. Також сервіс почав попереджати користувачів про те, що зображення, які їм надіслали, можуть бути шкідливими.