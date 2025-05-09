Популярний месенджер нарешті додав опцію, яка була вже у всіх: що це

Опція видалення небажаних повідомлень, які вже були надіслані, давно є і в WhatsApp, і в Telegram, і в iMessage. Винятком був лише сервіс Google Messages. Тепер ця можливість з'явиться і тут — але не для всіх.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

З чуток, Google тестувала опцію "Видалити для всіх" ще наприкінці березня. Тепер вона стане доступною для обраних користувачів, які встановили останню бета-версію свого додатка для обміну повідомленнями.

Скріншот Фото: androidauthority.com

За інформацією інтернет-користувачів, опцію "Видалити для всіх" тестували в груповому чаті Google Messages із 12 учасниками. Відповідне спливаюче вікно не з'являлося в індивідуальних чатах або в групах з меншою кількістю учасників. Як заявив один із користувачів Reddit, ні на телефоні Xiaomi 15 Ultra, ні на Galaxy S23 Ultra опція не відображалася, хоча він запустив якраз останню бета-версію Google Messages. З цього зробили висновок, що опція поки що доступна тільки обмеженому колу осіб.

Для скасування надсилання повідомлення Google Messages дає 15 хвилин. При видаленні повідомлення в чаті з'являється повідомлення про це. Тут Google Messages нагадує WhatsApp — у Telegram, наприклад, повідомлення про видалення повідомлення в чаті не показуються.

Уперше Google представила можливість редагувати відправлені RCS-повідомлення протягом 15 хвилин ще в травні 2024 року. Потім, через кілька місяців, восени того ж року, відбувся ширший реліз. Але загалом компанія не надто поспішала з нововведеннями. Зараз ситуація теж не надто змінилася — сервіс може запрацювати повноцінно у всіх користувачів ще через кілька місяців тестування.

Раніше в компанії Google анонсували впровадження нового набору функцій з режимом розширеного захисту, щоб смартфони не можна було вкрасти . Наприклад, передбачена опція, яка дасть змогу аналізувати журнали цифрової активності, якщо сталося небажане "вторгнення".

Нагадаємо також, що скоро може з'явитися нова пошукова система, яка конкуруватиме з Google. Річ у тім, що компанія Apple переосмислює свій браузер Safari за допомогою штучного інтелекту, і це може витіснити Google з позицій пошуковика-монополіста.

Ще Фокус писав про те, як не стати жертвою шахраїв, які крадуть паролі користувачів, використовуючи Google Chrome та інші популярні браузери на системах Windows.