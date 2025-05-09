Популярний месенджер нарешті додав опцію, яка була вже у всіх: що це
Опція видалення небажаних повідомлень, які вже були надіслані, давно є і в WhatsApp, і в Telegram, і в iMessage. Винятком був лише сервіс Google Messages. Тепер ця можливість з'явиться і тут — але не для всіх.
Про це повідомляє androidauthority.com.
З чуток, Google тестувала опцію "Видалити для всіх" ще наприкінці березня. Тепер вона стане доступною для обраних користувачів, які встановили останню бета-версію свого додатка для обміну повідомленнями.
За інформацією інтернет-користувачів, опцію "Видалити для всіх" тестували в груповому чаті Google Messages із 12 учасниками. Відповідне спливаюче вікно не з'являлося в індивідуальних чатах або в групах з меншою кількістю учасників. Як заявив один із користувачів Reddit, ні на телефоні Xiaomi 15 Ultra, ні на Galaxy S23 Ultra опція не відображалася, хоча він запустив якраз останню бета-версію Google Messages. З цього зробили висновок, що опція поки що доступна тільки обмеженому колу осіб.
Для скасування надсилання повідомлення Google Messages дає 15 хвилин. При видаленні повідомлення в чаті з'являється повідомлення про це. Тут Google Messages нагадує WhatsApp — у Telegram, наприклад, повідомлення про видалення повідомлення в чаті не показуються.
Уперше Google представила можливість редагувати відправлені RCS-повідомлення протягом 15 хвилин ще в травні 2024 року. Потім, через кілька місяців, восени того ж року, відбувся ширший реліз. Але загалом компанія не надто поспішала з нововведеннями. Зараз ситуація теж не надто змінилася — сервіс може запрацювати повноцінно у всіх користувачів ще через кілька місяців тестування.
Раніше в компанії Google анонсували впровадження нового набору функцій з режимом розширеного захисту, щобсмартфони не можна було вкрасти. Наприклад, передбачена опція, яка дасть змогу аналізувати журнали цифрової активності, якщо сталося небажане "вторгнення".
Нагадаємо також, що скоро може з'явитися нова пошукова система, яка конкуруватиме з Google. Річ у тім, що компанія Apple переосмислює свій браузер Safari за допомогою штучного інтелекту, і це може витіснити Google з позицій пошуковика-монополіста.
Ще Фокус писав про те, як не стати жертвою шахраїв, які крадуть паролі користувачів, використовуючи Google Chrome та інші популярні браузери на системах Windows.