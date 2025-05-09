Популярный мессенджер наконец-то добавил опцию, которая была уже у всех: что это
Опция удаления нежелательных сообщений, которые уже были отправлены, давно есть и в WhatsApp, и в Telegram, и в iMessage. Исключением был лишь сервис Google Messages. Теперь эта возможность появится и здесь – но не для всех.
Об этом сообщает androidauthority.com.
По слухам, Google тестировала опцию «Удалить для всех» ещё в конце марта. Теперь она станет доступной для избранных пользователей, установивших последнюю бета-версию своего приложения для обмена сообщениями.
По информации интернет-пользователей, опцию «Удалить для всех» тестировали в групповом чате Google Messages с 12 участниками. Соответствующее всплывающее окно не появлялось в индивидуальных чатах или в группах с меньшим количеством участников. Как заявил один из пользователей Reddit, ни на телефоне Xiaomi 15 Ultra, ни на Galaxy S23 Ultra опция не отображалась, хотя он запустил как раз последнюю бета-версию Google Messages. Из этого сделали вывод, что опция пока доступна только ограниченному кругу лиц.
Для отмены отправки сообщения Google Messages дает 15 минут. При удалении сообщения в чате появляется уведомление об этом. Тут Google Messages напоминает WhatsApp – в Telegram, например, уведомления об удалении сообщения в чате не показываются.
Впервые Google представила возможность редактировать отправленные RCS-сообщения в течение 15 минут еще в мае 2024 года. Затем, через несколько месяцев, осенью того же года, последовал более широкий релиз. Но в целом компания не слишком спешила с нововведеньями. Сейчас ситуация тоже не сильно изменилась – сервис может заработать полноценно у всех пользователей ещё через несколько месяцев тестирования.
Ранее в компании Google анонсировали внедрение нового набора функций с режимом расширенной защиты, чтобы смартфоны нельзя было украсть. Например, предусмотрена опция, которая позволит анализировать журналы цифровой активности, если произошло нежелательное «вторжение».
Напомним также, что скоро может появиться новая поисковая система, которая будет конкурировать с Google. Дело в том, что компания Apple переосмысливает свой браузер Safari с помощью искусственного интеллекта, и это может вытеснить Google с позиций поисковика-монополиста.
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