Популярный мессенджер наконец-то добавил опцию, которая была уже у всех: что это

Опция удаления нежелательных сообщений, которые уже были отправлены, давно есть и в WhatsApp, и в Telegram, и в iMessage. Исключением был лишь сервис Google Messages. Теперь эта возможность появится и здесь – но не для всех.

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Об этом сообщает androidauthority.com.

По слухам, Google тестировала опцию «Удалить для всех» ещё в конце марта. Теперь она станет доступной для избранных пользователей, установивших последнюю бета-версию своего приложения для обмена сообщениями.

Скриншот Фото: androidauthority.com

По информации интернет-пользователей, опцию «Удалить для всех» тестировали в групповом чате Google Messages с 12 участниками. Соответствующее всплывающее окно не появлялось в индивидуальных чатах или в группах с меньшим количеством участников. Как заявил один из пользователей Reddit, ни на телефоне Xiaomi 15 Ultra, ни на Galaxy S23 Ultra опция не отображалась, хотя он запустил как раз последнюю бета-версию Google Messages. Из этого сделали вывод, что опция пока доступна только ограниченному кругу лиц.

Для отмены отправки сообщения Google Messages дает 15 минут. При удалении сообщения в чате появляется уведомление об этом. Тут Google Messages напоминает WhatsApp – в Telegram, например, уведомления об удалении сообщения в чате не показываются.

Впервые Google представила возможность редактировать отправленные RCS-сообщения в течение 15 минут еще в мае 2024 года. Затем, через несколько месяцев, осенью того же года, последовал более широкий релиз. Но в целом компания не слишком спешила с нововведеньями. Сейчас ситуация тоже не сильно изменилась – сервис может заработать полноценно у всех пользователей ещё через несколько месяцев тестирования.

Ранее в компании Google анонсировали внедрение нового набора функций с режимом расширенной защиты, чтобы смартфоны нельзя было украсть . Например, предусмотрена опция, которая позволит анализировать журналы цифровой активности, если произошло нежелательное «вторжение».

Напомним также, что скоро может появиться новая поисковая система, которая будет конкурировать с Google. Дело в том, что компания Apple переосмысливает свой браузер Safari с помощью искусственного интеллекта, и это может вытеснить Google с позиций поисковика-монополиста.

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