Скоро появится новая поисковая система, которая будет конкурировать с Google: что известно

Компания Apple переосмысливает свой браузер Safari с помощью искусственного интеллекта, и это может вытеснить Google с позиций поисковика-монополиста.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Амбициозные планы компании-производителя iPhone озвучил один из топ-чиновников Apple Эдди Кью во время дачи показаний по антимонопольному иску Министерства юстиции США против Alphabet Inc.

Предметом рассмотрения является соглашение компаний на сумму около 20 миллиардов долларов в год, в соответствии с которым Google становится поисковой системой по умолчанию в браузере Apple. Если суд вынесет решение против этой сделки, договоренность может выть нарушена, и это, возможно, изменит работу поиска на iPhone и других устройствах Apple.

Google против Apple: в чем причина размолвки

По оценкам аналитиков, Google платит Apple около 20 миллиардов долларов в год за то, чтобы она оставалась поисковой системой по умолчанию в Safari. Это выгодное соглашение обеспечивает больше трети доходов Google от рекламы в этом браузере.

Но эта доминирующая позиция может оказаться под угрозой. Пока Google отбивается от растущей конкуренции со стороны игроков, ориентированных на ИИ, таких как OpenAI и Perplexity, Apple уже подписала соглашение о внедрении ChatGPT в Siri.

Тем временем Google стремится к середине года заключить отдельное соглашение об интеграции своего искусственного интеллекта Gemini в новейшие устройства Apple.

В контексте заявления Эдди Кью насчет сомнений в отношении партнерства технологических гигантов в сфере поиска акции Alphabet упали на 7,6%, потеряв более 150 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Акции Apple тоже упали примерно на 2%, так как рынки отреагировали на возможность пересмотра давнего альянса Google и Apple.

ИИ набирает обороты

В своем знаковом заявлении Эдди Кью предположил, что поисковые инструменты на основе ИИ, такие как OpenAI и Perplexity AI, в итоге вытеснят традиционные поисковые системы, в том числе и Google. Он добавил, что Apple планирует предлагать эти опции на основе ИИ в Safari в будущем.

Но и Google не стоит на месте. Компания развернула «режим ИИ» на своей главной странице поиска, чтобы не допустить перехода огромной пользовательской базы на конкурирующие платформы ИИ.

По словам аналитиков, утрата эксклюзивности в Apple может иметь очень серьезные последствия для Google – «даже если не будет принято никаких дополнительных мер».

Напомним также, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он может быть самым тонким гаджетом в истории компании – но у этого рекорда есть и обратная сторона. Ультратонкий корпус не позволяет вместить полноценную батарею, и ходят слухи, что новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.

Ранее Фокус писал, что Apple заметно упростила переход на свои iOs-устройства с телефонов Android. Компания обновила приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для «переезда» на свои гаджеты.