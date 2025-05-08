Скоро з'явиться нова пошукова система, яка конкуруватиме з Google: що відомо

Компанія Apple переосмислює свій браузер Safari за допомогою штучного інтелекту, і це може витіснити Google з позицій пошуковика-монополіста.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Амбітні плани компанії-виробника iPhone озвучив один із топ-чиновників Apple Едді К'ю під час дачі свідчень за антимонопольним позовом Міністерства юстиції США проти Alphabet Inc.

Предметом розгляду є угода компаній на суму близько 20 мільярдів доларів на рік, відповідно до якої Google стає пошуковою системою за замовчуванням у браузері Apple. Якщо суд винесе рішення проти цієї угоди, домовленість може бути порушена, і це, можливо, змінить роботу пошуку на iPhone та інших пристроях Apple.

Google проти Apple: у чому причина сварки

За оцінками аналітиків, Google платить Apple близько 20 мільярдів доларів на рік за те, щоб вона залишалася пошуковою системою за замовчуванням у Safari. Ця вигідна угода забезпечує більше третини доходів Google від реклами в цьому браузері.

Але ця домінуюча позиція може опинитися під загрозою. Поки Google відбивається від зростаючої конкуренції з боку гравців, орієнтованих на ШІ, таких як OpenAI і Perplexity, Apple вже підписала угоду про впровадження ChatGPT у Siri.

Тим часом Google прагне до середини року укласти окрему угоду про інтеграцію свого штучного інтелекту Gemini в новітні пристрої Apple.

У контексті заяви Едді К'ю щодо сумнівів щодо партнерства технологічних гігантів у сфері пошуку акції Alphabet впали на 7,6%, втративши понад 150 мільярдів доларів ринкової вартості.

Акції Apple теж впали приблизно на 2%, оскільки ринки відреагували на можливість перегляду давнього альянсу Google і Apple.

ШІ набирає обертів

У своїй знаковій заяві Едді К'ю припустив, що пошукові інструменти на основі ШІ, такі як OpenAI і Perplexity AI, зрештою витіснять традиційні пошукові системи, зокрема й Google. Він додав, що Apple планує пропонувати ці опції на основі ШІ в Safari в майбутньому.

Але й Google не стоїть на місці. Компанія розгорнула "режим ШІ" на своїй головній сторінці пошуку, щоб не допустити переходу величезної користувацької бази на конкуруючі платформи ШІ.

За словами аналітиків, втрата ексклюзивності в Apple може мати дуже серйозні наслідки для Google — "навіть якщо не буде вжито жодних додаткових заходів".

Нагадаємо також, що восени цього року Apple повинна представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він може бути найтоншим гаджетом в історії компанії — але у цього рекорду є і зворотний бік. Ультратонкий корпус не дає змоги вмістити повноцінну батарею, і ходять чутки, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.

Раніше Фокус писав, що Apple помітно спростила перехід на свої iOs-пристрої з телефонів Android. Компанія оновила додаток Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.