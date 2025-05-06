Теперь смартфоны невозможно будет украсть: что придумали разработчики

Накануне выхода Android 16 Google анонсировала настоящую войну против хакеров и прочих мошенников. В обновлении появятся революционные функции для защиты безопасности.

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Об этом пишет androidpolice.com.

Как отмечает издание, Google отнеслась к подготовке обновления максимально серьезно. Компания не просто переносит старые инструменты безопасности на большее количество устройств, но и работает над внедрением нового набора функций с режимом расширенной защиты.

Версия Android 15 уже включала функции обнаружения кражи и проверки личности, но теперь разработчики пошли еще дальше. Новый пакет будет охватывать и несколько уже существующих мер безопасности, включая ограничения на загрузку из неизвестных источников, защиту от мошенничества и спама в телефоне и сообщениях Google, защиту от ошибок памяти и небезопасных приложений. Однако добавится ещё и совершенно новая функция, которая позваолит анализировать журналы цифровой активности, если произошло нежелательное «вторжение».

Как отметили разработчики Android Authority в новой бета-сборке Google Play Services (версия 25.18.31), инструмент так и назвали – «Обнаружение вторжений», и это будет не предупреждающая функция, а реагирующая на уже произошедший инцидент.

Если функция будет включена, она будет хранить журналы активности вашего устройства и аккаунта/аккаунтов в зашифрованной папке Google Drive. Эти журналы затем могут быть использованы для «криминалистического анализа в случаях подозрительной активности».

Такие журналы активности могут включать информацию о событиях USB, информацию о сети, историю просмотров, установки приложений, соединения Bluetooth, информацию о экране блокировки и информацию о Wi-Fi. «Только вы можете расшифровать эти данные с помощью пароля вашей учетной записи и экрана блокировки устройства», — поясняют разработчики.

Обнаружение вторжений планируют сделать частью расширенного режима защиты Android 16.

Напомним, обновление ОС Android 16 официально запланировано на вторую половину нынешнего года (ранее разработчики озвучивали дату июнь 2025-го). Что касается первой бета-версии, то она была представлена в январе этого года.

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