Тепер смартфони неможливо буде вкрасти: що придумали розробники

Напередодні виходу Android 16 Google анонсувала справжню війну проти хакерів та інших шахраїв. В оновленні з'являться революційні функції для захисту безпеки.

Related video

Про це пише androidpolice.com.

Як зазначає видання, Google поставилася до підготовки оновлення максимально серйозно. Компанія не просто переносить старі інструменти безпеки на більшу кількість пристроїв, а й працює над впровадженням нового набору функцій з режимом розширеного захисту.

Версія Android 15 вже містила функції виявлення крадіжки та перевірки особистості, але тепер розробники пішли ще далі. Новий пакет охоплюватиме і кілька вже наявних заходів безпеки, включно з обмеженнями на завантаження з невідомих джерел, захистом від шахрайства та спаму в телефоні та повідомленнях Google, захистом від помилок пам'яті та небезпечних додатків. Однак додасться ще й абсолютно нова функція, яка дозволить аналізувати журнали цифрової активності, якщо відбулося небажане "вторгнення".

Як зазначили розробники Android Authority у новій бета-збірці Google Play Services (версія 25.18.31), інструмент так і назвали — "Виявлення вторгнень", і це буде функція, яка не попереджає, а реагує на інцидент, що вже стався.

Якщо функцію буде ввімкнено, вона зберігатиме журнали активності вашого пристрою та акаунта/акаунтів у зашифрованій папці Google Drive. Ці журнали потім можуть бути використані для "криміналістичного аналізу у випадках підозрілої активності".

Такі журнали активності можуть включати інформацію про події USB, інформацію про мережу, історію переглядів, встановлення додатків, з'єднання Bluetooth, інформацію про екран блокування та інформацію про Wi-Fi. "Тільки ви можете розшифрувати ці дані за допомогою пароля вашого облікового запису та екрана блокування пристрою", — пояснюють розробники.

Виявлення вторгнень планують зробити частиною розширеного режиму захисту Android 16.

Нагадаємо, оновлення ОС Android 16 офіційно заплановано на другу половину нинішнього року (раніше розробники озвучували дату червень 2025-го). Що стосується першої бета-версії, то вона була представлена в січні цього року.

Раніше Фокус писав, що китайська компанія Honor випустила ігровий смартфон Honor GT Pro з флагманським чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite і гігантською батареєю на 7200 мАг. Він був заявлений як найпотужніший смартфон Android.