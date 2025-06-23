Популярный мессенджер пошел на хитрость, чтобы заманить больше пользователей

Сервис обмена сообщениями Google Messages хочет привлекать как можно больше новых пользователей с помочью новой уловки. Речь идет о переходе на стандарт RCS (Rich Communication Services).

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RCS должен заменить устаревший формат SMS (Short Message Service), поясняет techradar.com. Новый стандарт уже доступен в Google Messages для Android и Messages на iPhone, и компания Google стремится выйти на как можно более широкую аудиторию.

Пока что RCS — это опциональное обновление внутри Google Messages, поэтому не у всех оно включено. Однако эксперты издания Android Authority обнаружили в последней версии приложения скрытый текст, который можно использовать для мотивации пользователей включить RCS.

Текстовые строки включают в себя «пригласить этот контакт в чат RCS» и «мы можем обмениваться высококачественными медиафайлами и отправлять безопасные сообщения, когда мы оба находимся в чате RCS». Таким образом, пригласить свои контакты в RCS очень просто.

Эти сообщения пока не опубликованы, но они включены в код приложения, поэтому Google может добавить их уже в ближайшем будущем.

Также издание дает рекомендации, как включить RCS на Android.

Как включить RCS (скриншот) Фото: Android Authority

Для включения надо:

нажать на свой аватар в списке чатов (вверху справа),

выбрать «Настройки сообщений» и «RCS-чаты» (для этого можно использовать переключатель «Включить RCS-чаты»).

Напомним, в июне этого года в Google Messages стало возможно удалять нежелательные сообщения. Опция «Удалить для всех» наконец-то заработала полноценно.

Этого пришлось ждать довольно долго. Опция удаления сообщений в Google Messages тестировалась еще с марта. В мае стало известно, что Google добавил эту функцию – но тогда речь шла только об избранных пользователях на бета-канале, и только о групповых чатах.

В апреле этого года стало известно, что Google начал сканировать фотографии на смартфонах. В частности, речь шла о том, что сервис Google Messages стал выявлять в сообщениях на устройствах Android откровенный контент и размывать такие фотографии. Также сервис начал предупреждать пользователей о том, что изображения, которые им прислали, могут быть вредными.