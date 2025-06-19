Удалить для всех: в популярном мессенджере наконец-то заработала долгожданная функция

В сервисе Google Messages полноценно заработала опция «Удалить для всех». Такая функция уже давно была доступна в других мессенджерах – например, в WhatsApp и Telegram, но Google Messages шел к этому довольно долго.

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Google наконец-то открыл доступ к функции для всех пользователей, сообщает androidpolice.com. Опция «Удалить для всех» будет отображаться во всех ваших разговорах в Google Messages – но удалить сообщения, отправленные до активации этой опции, будет все же нельзя.

Скриншот Фото: androidpolice.com

Кроме того, опция «Удалить для всех» будет отображаться только для чатов RCS, а не для обычных текстовых сообщений.

Алгоритм действий такой же, как в WhatsApp и Telegram: чтобы удалить отправленное сообщение в Google Messages, нажмите на него и удерживайте, а затем нажмите на значок корзины на панели инструментов вверху. Затем появится всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы удалить сообщение только для себя или для всех.

Сначала предполагалось, что опция удалить сообщение будет доступна в течение 15 минут после отправки нежелательного сообщения. Но пользователи пишут, что им удавалось удалять сообщения и почти через 40 минут после их отправки.

В Google Messages добавляются и другие функции – например, возможность откладывать уведомления из чата. Временные рамки для этого разные – 1 час, 8 часов, 24 часа, или вариант «Всегда». Также есть возможность убедиться, что вы по-прежнему будете получать уведомления из отложенного разговора, когда кто-то в нем тегает вас.

Еще новые функции включают возможность настройки значка группового разговора RCS и добавление метки RCS рядом с именами контактов при создании нового группового чата. Это поможет определить, у каких контактов включен RCS, и добавить их в разговор.

Напомним, опция удаления нежелательных сообщений в Google Messages тестировалась еще с марта нынешнего года. В мае стало известно, что Google наконец-то добавил эту функцию – но только для избранных пользователей на бета-канале, и только в групповых чатах.

Напомним также, что скоро может появиться конкурент Google – новая поисковая система. В частности, компания Apple переосмысливает свой браузер Safari с помощью искусственного интеллекта, и это может вытеснить Google с позиций поисковика-монополиста.