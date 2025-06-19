Видалити для всіх: у популярному месенджері нарешті запрацювала довгоочікувана функція

У сервісі Google Messages повноцінно запрацювала опція "Видалити для всіх". Така функція вже давно була доступна в інших месенджерах — наприклад, у WhatsApp і Telegram, але Google Messages йшов до цього доволі довго.

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Google нарешті відкрив доступ до функції для всіх користувачів, повідомляє androidpolice.com. Опція "Видалити для всіх" відображатиметься у всіх ваших розмовах у Google Messages — але видалити повідомлення, надіслані до активації цієї опції, все ж таки не можна.

Скриншот Фото: androidpolice.com

Крім того, опція "Видалити для всіх" відображатиметься тільки для чатів RCS, а не для звичайних текстових повідомлень.

Алгоритм дій такий самий, як у WhatsApp і Telegram: щоб видалити надіслане повідомлення в Google Messages, натисніть на нього й утримуйте, а потім натисніть на значок кошика на панелі інструментів угорі. Потім з'явиться спливаюче вікно із запитанням, чи хочете ви видалити повідомлення тільки для себе або для всіх.

Спочатку передбачалося, що опція видалити повідомлення буде доступна протягом 15 хвилин після надсилання небажаного повідомлення. Але користувачі пишуть, що їм вдавалося видаляти повідомлення і майже через 40 хвилин після їхнього надсилання.

У Google Messages додаються й інші функції — наприклад, можливість відкладати повідомлення з чату. Часові рамки для цього різні — 1 година, 8 годин, 24 години, або варіант "Завжди". Також є можливість переконатися, що ви, як і раніше, отримуватимете сповіщення з відкладеної розмови, коли хтось у ній тегає вас.

Ще нові функції включають можливість налаштування значка групової розмови RCS і додавання мітки RCS поруч з іменами контактів під час створення нового групового чату. Це допоможе визначити, у яких контактів увімкнено RCS, і додати їх у розмову.

Нагадаємо, опція видалення небажаних повідомлень у Google Messages тестувалася ще з березня нинішнього року. У травні стало відомо, що Google нарешті додав цю функцію — але тільки для обраних користувачів на бета-каналі, і тільки в групових чатах.

Нагадаємо також, що скоро може з'явитися конкурент Google — нова пошукова система. Зокрема, компанія Apple переосмислює свій браузер Safari за допомогою штучного інтелекту, і це може витіснити Google з позицій пошуковика-монополіста.