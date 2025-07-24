Видалена функція, яка всіх дратує, знову повертається на iPhone: що відомо

Компанія Apple реанімувала сумнівну функцію штучного інтелекту, яку раніше видалили через обурення ЗМІ.

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З'явилася бета-версія оновлення iOS 26 для iPhone, що включає в себе і функцію зведень повідомлень, пише The Sun. Якраз на цю функцію вже скаржилися, що вона розсилає фейкові новини.

Зведення сповіщень використовують Apple Intelligence — власне програмне забезпечення компанії на базі ШІ — для складання зведень із новинних додатків. Функцію запустили наприкінці 2024 року, але швидко вимкнули після численних скарг з боку низки важливих ЗМІ — зокрема, BBC, New York Times і Washington Post.

Зведення, створені штучним інтелектом, надсилалися на iPhone у вигляді повідомлень із логотипом відповідного новинного агентства, і це створювало враження, ніби вони надходять із застосунків самих ЗМІ, а не від АІ. Причому заголовки зведень були вельми провокативними: кілька згенерованих зведень BBC повідомляли про камінг-аути і самогубства.

"Ці ШІ-узагальнення, створювані Apple, не відображають, а в деяких випадках повністю суперечать оригінальному контенту BBC", — йшлося в заяві новинного агентства, опублікованій наприкінці грудня. Від Apple вимагали виправити дивну функцію і не сприяти поширенню дезінформації помилками свого ШІ.

В Apple зрештою з цим погодилися і функцію прибрали. Тепер вона повертається з деякими змінами.

Після встановлення оновлення користувачам сумісних iPhone буде запропоновано ввімкнути або вимкнути три основні категорії сповіщень: для застосунків "Новини та розваги", для застосунків "Спілкування та соціальні мережі" і для всіх інших застосунків.

Після увімкнення коротких сповіщень про новини та розваги Apple подає попередження, в якому вказується, що "короткий виклад може змінити сенс вихідних заголовків".

Повідомлення також отримують спеціальний підпис "Узагальнено Apple Intelligence", щоб було ще простіше відрізняти їх від справжніх повідомлень.

До того ж, достовірність інформації навіть і не гарантується — користувачів просто попереджають, що час від часу доведеться мати справу з неправильними зведеннями.

Повідомлення, узагальнені за допомогою ШІ, відображатимуться курсивом разом із невеликим значком, який вказує, що це зведення Apple, а не офіційна стрічка новин.

Утім, ця функція, — як і інші функції на базі Apple Intelligence, — буде доступна не на всіх пристроях. Apple Intelligence доступний тільки на моделях iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.

Раніше стало відомо, що на iPhone є корисна функція, про яку ви не здогадуєтеся. Йшлося про функцію "Назад" (Back Tap), причому увімкнути її зовсім нескладно.

Також повідомлялося, що популярний браузер може назавжди зникнути з ваших смартфонів. Там ішлося про Google Chrome, а позбутися його можуть не тільки iPhone, а й телефони на базі Android.