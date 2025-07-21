На популярних смартфонах є корисна функція, про яку ви не здогадуєтеся: як увімкнути

Є функції, які чомусь не набувають популярності у користувачів, незважаючи на всю свою зручність. До таких, наприклад, належить функція "Назад" (Back Tap) на iPhone.

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Про її існування люди часто навіть не знають, зазначає slashgear.com. Функція з'явилася в iOS 14 і дає змогу призначати швидкі дії на подвійне (або потрійне) натискання на задню панель телефона. Це означає, що ви можете блокувати екран, робити скріншоти, вимикати звук або запускати певні команди — і все це, не торкаючись до екрана.

Функція сумісна з більшістю чохлів для телефонів, не вимагає Face ID або екранних кнопок і проста у використанні. Але вона не ввімкнена за замовчуванням, тож активувати її треба самому. Ось як це зробити:

Відкрийте застосунок "Налаштування".

Натисніть "Спеціальні можливості", потім виберіть "Сенсорне управління" в розділі "Фізичні та рухові функції".

Прокрутіть меню вниз і натисніть "Назад".

Виберіть "Подвійний дотик" і виберіть функцію, яку він має активувати. Тут є безліч варіантів — від базових функцій, як-от створення знімків екрана або вимкнення звуку, до більш просунутих (увімкнення автоматичних субтитрів або озвучування вмісту екрана). Ви також можете ввімкнути "Потрійний дотик", якщо хочете призначити другу функцію.

Після налаштування використовувати функцію дуже просто. Зробіть необхідну кількість різких і частих постукувань по задній панелі iPhone, ближче до центру або верхньої частини. Телефон розпізнає ці натискання за допомогою гіроскопа і датчиків руху, тому знімати чохол не потрібно.

Щоб змінити будь-який із призначених жестів, просто поверніться в меню "Назад". А якщо ви повністю передумаєте, поверніться до "Налаштувань" > "Універсальний доступ" > "Торкання" > "Назад" і виберіть "Ні", щоб відключити цю функцію.

Якщо ж ви виконали всі кроки, але Back Tap, як і раніше, не працює, то для початку переконайтеся, що ваш iPhone сумісний з цією функцією. Back Tap працює тільки на iPhone 8 і новіше з iOS 14 або пізнішої версії. Якщо ваш пристрій старший, це налаштування навіть не з'явиться.

Потім розгляньте свій чохол — масивні чохли іноді можуть блокувати датчики руху. Спробуйте зняти чохол і знову протестувати функцію. І не забувайте, що ця функція не призначена для легких натискань — вам потрібно буде двічі, але впевнено, постукати по задній панелі телефону.

Якщо і це не допомогло, перезавантажте iPhone.

Раніше Фокус писав про те, що популярні смартфони отримають оновлення, яке виправить прикру помилку. Але тоді йшлося про смартфони Pixel — користувачі скаржилися на серйозні збої в роботі екранів блокування на деяких моделях.

Також стало відомо, які прості прийоми допоможуть "впізнати" знайому пісню. Цікаво, що для цього навіть необов'язково використовувати звичний додаток Shazam.