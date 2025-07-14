Не тільки Shazam: прості прийоми, які допоможуть "впізнати" знайому пісню

Кожен із нас бував у ситуації, коли в голові лунає мелодія пісні, а жодного слова пригадати не виходить. Або пісня здається знайомою, але її назви ви не знаєте. Якщо у вас є смартфон на Android, вам навіть не обов'язково запускати спеціальний додаток на кшталт Shazam.

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Є кілька корисних функцій, які допоможуть вирішити проблему, пише zdnet.com. Усі вони якимось чином пов'язані з системою Google, але кожна з них працює по-різному, а одна — навіть не потребує розблокування телефону. Видання перераховує способи використання телефону на базі Android, які стануть у пригоді меломанам.

"Коло пошуку"

Якщо ви використовуєте трикнопкову навігацію, утримуйте центральну кнопку (зі значком квадратика), щоб відкрити Gemini (раніше цей інструмент називався Google Assistant). Ви побачите рядок пошуку, кнопку мікрофона, кнопку перекладу і музичну ноту.

Натисніть на ноту, і з'явиться інтерфейс із пульсуючою звуковою хвилею, що пропонує вам "Зіграти, заспівати або наспівувати пісню". У результатах пошуку Google з'явиться список пісень із відсотком збігу.

Близнюки

Відкрийте сам додаток Gemini і натисніть "Знайти пісню". Якщо кнопка не відображається, натисніть на мікрофон і запитайте: "Що це за пісня?".

У відповідь з'явиться пульсуюча куля і повідомлення з проханням "Увімкни, заспівай або заспівай пісню". Незважаючи на деяку відмінність інтерфейсу, цей спосіб загалом ідентичний попередньому методу

Додаток Google

Відкрийте додаток Google, натисніть на значок мікрофона, і внизу ви побачите кнопку з написом "Знайти пісню".

Інтерфейс буде таким самим, як і в Gemini, але цей спосіб — зручний спосіб отримати доступ до функції, якщо у вас немає цієї програми.

"Грає зараз"

Якщо ви власник телефону Pixel, у вас, імовірно, вже є вбудована функція "Грає зараз". Коли цю функцію ввімкнено, вона автоматично визначає пісні, які відтворюються поблизу, і відображає їхні назви в нижній частині екрана.

Можна навіть налаштувати цю функцію на екрані блокування телефону. Для цього:

Перейдіть у розділ "Звук і вібрація" > "Грає зараз", щоб переконатися, що функцію ввімкнено.

У цих налаштуваннях також є розділ "Історія відтворюваних пісень", де відображається список пісень, які відтворювалися у вашому плейлисті, щоб ви могли повернутися до них пізніше. Одна з головних переваг цього методу полягає в тому, що він працює навіть без підключення до інтернету.

Панель швидкого пошуку

Прокрутіть плитки швидких налаштувань, і ви побачите такі опції, як точка доступу, ліхтарик, економія трафіку і режим фокусування.

Сюди можна додати функцію "Пошук пісень", яка дасть змогу отримати доступ до неї всього за пару свайпів.

Ну і, нарешті, все ще можна скористатися сторонніми додатками для Android, (наприклад, Shazam або SoundHound). Ця порада стане в пригоді тим, хто з якихось причин хоче повністю відмовитися від екосистеми Google.

Також Фокус писав про те, які налаштування Android допоможуть уникнути проблем зі смартфоном. Наприклад, йшлося про те, щоб обмежити час використання екрана.

Ще стало відомо, які налаштування треба терміново ввімкнути на всіх смартфонах Android. Тоді йшлося про оновлення Android 16, яке вийшло нещодавно.