Які налаштування Android допоможуть уникнути проблем зі смартфоном: поради експертів

Багато хто з нас проводить за телефоном набагато довше, ніж слід було б. Буває й так, що огляди смартфонів — це частина роботи, і навантаження на очі тим більше не уникнути

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Якщо ви власник смартфона Android, то тут можуть стати в пригоді деякі налаштування, пише androidpolice.com. Видання розглянуло декілька функцій, які покликані знизити напругу для очей, і оцінило їхні можливості.

Збільшити шрифт і розмір

Як зазначають експерти, збільшити шрифт на пару поділок не завадить і тим, у кого немає проблем із зором. Текст читається швидше і з меншими зусиллями. Можна поміняти і сам шрифт — наприклад, якщо у вас смартфон Samsung, то системний шрифт можна змінити на Gothic Bold.

Як поміняти шрифт (скріншот)

Однак тут слід пам'ятати, що не всі додатки оптимізовані для роботи з великими розмірами шрифту. Наприклад, публікації в Instagram показують тільки одне або два слова тексту, а решту приховують за кнопкою "ще". Налаштування розміру тексту не впливає на ігри та деякі віджети, а ось повідомлення вміщують менше слів.

Увімкнути режим захисту

Eye Comfort Shield — це назва фільтра синього світла від Samsung. Під час увімкнення режим автоматично активується вночі, але його, за бажання, можна тримати увімкненим увесь час.

Утім, ефект захисту не такий суттєвий, як можна очікувати, попереджають експерти. До того ж, цей фільтр може дещо спотворювати передачу кольору дисплея. Але тут допомагає те, що сучасні дисплеї менш синюваті та більш точні за кольоропередачею, ніж їхні попередники.

Обмежити час використання екрана

Рекомендується встановити суворі часові обмеження для необов'язкових застосунків, якими ви користуєтеся найчастіше (це можуть бути, наприклад, Instagram, Reddit, Chrome). Для YouTube можна налаштувати застосунок так, щоб він нагадував робити перерву кожні 30 хвилин.

Щоб увімкнути такі нагадування, перейдіть на вкладку "Ви", натисніть "Налаштування" > "Основні" та активуйте перемикач "Нагадати мені про необхідність зробити перерву".

Як обмежити час використання дисплея (скріншот)

Ігри та соціальні мережі в результаті будуть менше вас відволікати. Щоправда, може виникнути курйозна ситуація, коли ви обмежили час на телефоні, а самі сидите за ноутбуком — але великий екран, розташований, до того ж, на правильній відстані, шкодить очам набагато менше.

Перейти в темний режим

Загалом темний режим вважається корисним. Він подовжує термін служби батареї і дисплея на пристроях з OLED-екранами, одночасно збільшуючи контрастність для поліпшення читабельності. Але це спрацьовує не у всіх: наприклад, користувачі можуть відзначати, що, якщо вони довго читають білий текст на чорному тлі, навколо букв з'являється слабкий ореол, і це ускладнює читання.

У цього є пояснення. Світлий режим змушує наші зіниці звужуватися, що покращує фокусування. А темний, навпаки, змушує їх розширюватися, щоб поглинути більше світла, і це розширення дає оку меншу глибину різкості.

Налаштувати яскравість дисплея

Експерти вважають, що світлий режим за низької яскравості екрана працює навіть краще, ніж темний.

Нові телефони Android підтримують адаптивну яскравість. Вона регулює інтенсивність дисплея залежно від умов навколишнього освітлення та ваших уподобань. Якщо ви схильні встановлювати яскравість нижче або вище автоматичного рівня, програмне забезпечення до цього адаптується.

Крім того, після оновлення Android 16 ви можете знайти перемикач Extra dim у меню спеціальних можливостей смартфонів Samsung Galaxy або Google Pixel. Його ввімкнення робить екран значно темнішим. Але краще не тримати цю функцію весь час увімкненою — на відкритому повітрі вона може знижувати видимість.

Раніше Фокус писав, які налаштування iPhone треба змінити, щоб ваш смартфон працював краще.

Також стало відомо, що робити, якщо смартфон став працювати гірше, ніж раніше. Зокрема, треба перевірити налаштування та стежити за оновленнями.