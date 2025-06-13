Змініть ці 5 налаштувань iPhone, інакше смартфон гірше працюватиме

Кожна нова версія iOS зазвичай змінює певні функції та налаштування iPhone. У випадку з iOS 18.5 експерти радять переглянути 5 налаштувань: оновлення додатків, відображення фото контактів в Apple Mail, перегляд пошти, функцію Back Tap і ліміт заряду акумулятора.

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Оновлення додатків

Деякі програми можуть використовувати переваги нових і поліпшених функцій в оновленні операційної системи. З цієї причини у виданні радять оновлювати всі додатки відразу після встановлення останньої версії iOS.

Для цього відкрийте додаток App Store, натисніть на зображення свого профілю в правому верхньому кутку і проведіть пальцем вниз по екрану. Виберіть "Оновити все", і всі програми отримають останні оновлення.

Фото контактів в Apple Mail

З iOS 18.2 додаток Apple Mail представив спосіб відображення фотографій контактів поруч із кожним листом. Цю опцію зазвичай увімкнено, і вона допомагає візуально визначити, хто відправив лист. При цьому фото займають місце, яке в іншому разі можна було б використовувати для відображення більшої частини самого повідомлення.

Раніше для ввімкнення або вимкнення Contact Photos потрібно було копатися в налаштуваннях Mail. Зі свого боку iOS 18.5 дає змогу швидко і легко керувати цією опцією, не виходячи з Mail. Щоб увімкнути або вимкнути її, просто натисніть значок три крапки в правому верхньому кутку поштової скриньки і натисніть на налаштування "Показувати Contact Photos".

Перегляд усієї пошти з категоріями

У Mail можна відфільтрувати вхідні повідомлення, щоб переглядати лише певні типи листів на основі таких категорій, як "Основні", "Транзакції", "Оновлення" та "Промоакції". Однак іноді потрібно швидко перевірити всю пошту без фільтрації за категоріями.

Раніше потрапити в категорію "Вся пошта" було складно, оскільки її значок був прихований і його було важко знайти. В iOS 18.5 значок став більшим і до нього стало простіше отримати доступ. Просто проведіть пальцем вліво по рядку "Категорія", і ви швидко зможете переглянути всі повідомлення в поштовій скриньці.

Back Tap

Функція Back Tap дає змогу запускати певну дію, просто торкнувшись задньої частини телефону два або три рази. Недолік Back Tap був у тому, що не можна було бути впевненим, що всі торкання зарахувалися. Тому iOS 18.5 під час запуску Back Tap відображає повідомлення, яке вказує, що функція була активована, і показує кількість натискань.

Щоб налаштувати цю функцію, перейдіть у "Налаштування", виберіть "Доступність" і натисніть "Дотик". Проведіть пальцем у нижню частину екрана і виберіть налаштування Back Tap. Тут же можна ввімкнути або вимкнути перемикач "Показати банер".

Ліміт заряду акумулятора

Оновлення iOS іноді може розряджати батарею швидше, принаймні спочатку. Один зі способів контролювати це — зменшити межу заряду. Якщо дозволити акумулятору продовжувати заряджатися, коли він заряджений на 100%, це може нашкодити йому в довгостроковій перспективі.

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Щоб краще зберегти акумулятор, рекомендується знизити межу заряду. Для цього перейдіть у "Налаштування", виберіть "Акумулятор" і натисніть "Зарядка". На шкалі перемістіть повзунок на менше значення, від 80% до 90%.

Також можна залишити повзунок на 100%, але ввімкнути перемикач "Оптимізована зарядка акумулятора". Це гарантує, що зарядка акумулятора зупиниться на рівні 80%. Це хороший варіант, якщо ви залишаєте телефон на зарядці на ніч.

Нагадаємо, оновлення iOS 26 для iPhone передбачає три нові функції, які власники Android використовували роками — Call Screen, Hold for Me і віджети в Android Auto.

Також повідомлялося, що Google розширила функцію Advanced Protection в операційній системі Android 16, додавши блокування завантаження додатків з будь-яких зовнішніх ресурсів.