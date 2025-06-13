Измените эти 5 настроек iPhone, иначе смартфон будет хуже работать

Каждая новая версия iOS обычно меняет определенные функции и настройки iPhone. В случае с iOS 18.5 эксперты советуют пересмотреть 5 настроек: обновления приложений, отображение фото контактов в Apple Mail, просмотр почты, функцию Back Tap и лимит заряда аккумулятора.

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Обновление приложений

Некоторые программы могут использовать преимущества новых и улучшенных функций в обновлении операционной системы. По этой причине в издании советуют обновлять все приложения сразу после установки последней версии iOS.

Для этого откройте приложение App Store, нажмите на изображение своего профиля в правом верхнем углу и проведите пальцем вниз по экрану. Выберите "Обновить все", и все программы получат последние обновления.

Фото контактов в Apple Mail

С iOS 18.2 приложение Apple Mail представило способ отображения фотографий контактов рядом с каждым письмом. Эта опция обычно включена и помогает визуально определить, кто отправил письмо. При этом фото занимают место, которое в противном случае можно было бы использовать для отображения большей части самого сообщения.

Ранее для включения или выключения Contact Photos нужно было копаться в настройках Mail. В свою очередь iOS 18.5 позволяет быстро и легко управлять этой опцией, не выходя из Mail. Чтобы включить или выключить ее, просто нажмите значок многоточия в правом верхнем углу почтового ящика и нажмите на настройку "Показывать Contact Photos".

Просмотр всей почты с категориями

В Mail можно отфильтровать входящие сообщения, чтобы просматривать только определенные типы писем на основе таких категорий, как "Основные", "Транзакции", "Обновления" и "Промоакции". Однако иногда нужно быстро проверить всю почту без фильтрации по категориям.

Ранее попасть в категорию "Вся почта" было сложно, так как ее значок был скрыт и его было трудно найти. В iOS 18.5 значок стал больше и к нему стало проще получить доступ. Просто проведите пальцем влево по строке "Категория", и вы быстро сможете просмотреть все сообщения в почтовом ящике.

Back Tap

Функция Back Tap позволяет запускать определенное действие, просто коснувшись задней части телефона два или три раза. Недостаток Back Tap был в том, что нельзя было быть уверенным, что все касания засчитались. Поэтому iOS 18.5 при запуске Back Tap отображает сообщение, указывающее, что функция была активирована, и показывающее количество нажатий.

Чтобы настроить эту функцию, перейдите в "Настройки", выберите "Доступность" и нажмите "Касание". Проведите пальцем в нижнюю часть экрана и выберите настройку Back Tap. Здесь же можно включить или выключить переключатель "Показать баннер".

Лимит заряда аккумулятора

Обновление iOS иногда может разряжать батарею быстрее, по крайней мере, поначалу. Один из способов контролировать это — уменьшить предел заряда. Если позволить аккумулятору продолжать заряжаться, когда он заряжен на 100%, это может навредить ему в долгосрочной перспективе.

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Чтобы лучше сохранить аккумулятор рекомендуется понизить предел заряда. Для этого перейдите в "Настройки", выберите "Аккумулятор" и нажмите "Зарядка". На шкале переместите ползунок на меньшее значение, от 80% до 90%.

Также можно оставить ползунок на 100%, но включить переключатель "Оптимизированная зарядка аккумулятора". Это гарантирует, что зарядка аккумулятора остановится на уровне 80%. Это хороший вариант, если вы оставляете телефон на зарядке на ночь.

Напомним, обновление iOS 26 для iPhone предусматривает три новые функции, которые владельцы Android использовали годами — Call Screen, Hold for Me и виджеты в Android Auto.

Также сообщалось, что Google расширила функцию Advanced Protection в операционной системе Android 16, добавив блокировку загрузки приложений с любых внешних ресурсов.