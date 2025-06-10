iPhone станет похож на Android: какие 3 функции были "украдены" у конкурентов

Обновление iOS 26 для iPhone предусматривает три новые функции, которые владельцы Android использовали годами — Call Screen, Hold for Me и виджеты в Android Auto.

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Как отмечает портал Tom's Guide's, у Android есть много функций, которые могут быть полезны пользователям iPhone. Некоторые из них Apple внедряет в iOS 26.

Call Screen

Функция Call Screen, работающая на базе Google Assistant, отвечает на телефонные звонки за вас и позволяет виртуальному помощнику говорить с тем, кто звонит. Таким образом, они могут сказать то, что хотят, а вы можете решить, хотите ли вы с ними разговаривать.

Версия Apple, вероятно, будет работать похожим образом. Созданная на основе Live Voicemail от Apple, функция Call Screening может получать информацию от звонящих и передать ее вам, чтобы вы могли решить, поднимать ли трубку.

Hold for Me

Если ваш вызов поставлен на удержание, функция Hold for Me на Android позволяет пропустить всю раздражающую музыку и уведомляет вас, когда на другом конце линии ждет реальный человек. Это особенно актуально для звонков в компании, где время ожидания на линии составляет от 20 минут.

Ожидается, что вместе с iOS 26 пользователи iPhone получат аналогичную функцию под названием Hold Assist.

Виджеты в Android Auto

В 2023 году Google анонсировала обновление дизайна Android Auto — аналога CarPlay от Apple. Частью этого обновления стал новый домашний экран, который показывал множество различных виджетов в зависимости от контекста происходящего.

По данным издания, iOS 26 предложит что-то похожее для CarPlay, с дополнительным преимуществом показа Live Activities. Пока неясно, позволит ли CarPlay настраивать виджеты на дисплее автомобиля. Если бы это было так, это, безусловно, дало бы ему преимущество перед версией Google.

Напомним, три популярных смартфона iPhone могут остаться без обновлений.

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