iPhone стане схожим на Android: які 3 функції були "вкрадені" у конкурентів

Оновлення iOS 26 для iPhone передбачає три нові функції, які власники Android використовували роками — Call Screen, Hold for Me і віджети в Android Auto.

Related video

Як зазначає портал Tom's Guide's, в Android є багато функцій, які можуть бути корисними користувачам iPhone. Деякі з них Apple впроваджує в iOS 26.

Екран виклику

Функція Call Screen, що працює на базі Google Assistant, відповідає на телефонні дзвінки за вас і дає змогу віртуальному помічнику говорити з тим, хто телефонує. Таким чином, вони можуть сказати те, що хочуть, а ви можете вирішити, чи хочете ви з ними розмовляти.

Версія Apple, ймовірно, працюватиме схожим чином. Створена на основі Live Voicemail від Apple, функція Call Screening може отримувати інформацію від тих, хто телефонує, і передати її вам, щоб ви могли вирішити, чи піднімати слухавку.

Hold for Me

Якщо ваш виклик поставлено на утримання, функція Hold for Me на Android дає змогу пропустити всю дратівливу музику і повідомляє вас, коли на іншому кінці лінії чекає реальна людина. Це особливо актуально для дзвінків у компанії, де час очікування на лінії становить від 20 хвилин.

Очікується, що разом з iOS 26 користувачі iPhone отримають аналогічну функцію під назвою Hold Assist.

Віджети в Android Auto

У 2023 році Google анонсувала оновлення дизайну Android Auto — аналога CarPlay від Apple. Частиною цього оновлення став новий домашній екран, який показував безліч різних віджетів залежно від контексту того, що відбувається.

За даними видання, iOS 26 запропонує щось схоже для CarPlay, з додатковою перевагою показу Live Activities. Поки неясно, чи дозволить CarPlay налаштовувати віджети на дисплеї автомобіля. Якби це було так, це, безумовно, дало б йому перевагу перед версією Google.

Нагадаємо, три популярні смартфони iPhone можуть залишитися без оновлень.

Фокус також писав про те, чому Samsung коштують дорожче за інші Android-телефони.