Чому Samsung коштують дорожче за інші Android-телефони і за що доводиться переплачувати

Телефони Samsung історично коштують на порядок дорожче за інші бренди, що працюють під управлінням Android. Наприклад, Galaxy S25 Ultra в Україні продають за 64 000 грн.

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Samsung робить ставку на преміальні матеріали, інтеграцію екосистеми, апаратний контроль і довговічність, що призводить до вищих цін. Компанія традиційно пропонує ширший спектр функцій і специфікацій у різних цінових категоріях: від низькобюджетної (Galaxy А06 4/128 ГБ — 4600 грн) до преміальної (Galaxy S25 Ultra 12 ГБ/1 ТБ — 76 000).

Своя компонентна база

За що ж покупець платить Samsung? Компанія сама виробляє більшу частину компонентів, наприклад: дисплеї, чіпи, модеми. Вона використовує найкраще у світі обладнання, тому в неї виникає менше проблем із надійністю порівняно з іншими виробниками телефонів Android, особливо недорогих китайських брендів.

Передові дослідження

Флагманські моделі лінійки Galaxy S і Galaxy Fold/Flip обіцяють першокласний досвід, який часто не можуть забезпечити інші телефони. Samsung інвестує величезні гроші в дослідження і розробки, щоб бути попереду конкурентів. Вона однією з перших у світі додала стилуси, сховала камеру під дисплеєм, зробила складні дисплеї та впровадила функції штучного інтелекту.

Складаний телефон Samsung Galaxy Z Fold 6

Статусний бренд

Важливу роль відіграє цінність бренду, Samsung десятиліттями заробляла хорошу репутацію — і зараз вона виражається у високих цінах. Як і у випадку з iPhone, люди купують не просто телефон, а брендовий ґаджет, очікуючи не тільки високої якості, а й позитивної реакції оточуючих. Samsung розуміє це й орієнтується на заможних людей, яким важливо підкреслити свій статус.

Довгострокове програмне забезпечення

Samsung входить до числа небагатьох брендів, які пропонують розширену підтримку програмного забезпечення на своїх телефонах. Останні флагманські моделі отримують до семи років оновлень Android в результаті тісного партнерства з Google. У підсумку смартфони можна довше використовувати, не боячись проблем з безпекою і отримуючи свіжі функції.

Післяпродажне обслуговування та екосистема

Samsung має велику мережу центрів обслуговування, які можна знайти практично в будь-якій країні світу. Це означає, що користувач зможе отримати професійну підтримку або відремонтувати телефон за гарантією у сертифікованих майстрів.

До того ж, компанія пропонує не тільки смартфони, а й інші пристрої: смарт-годинник Galaxy Watch, навушники Galaxy Buds, смарт-телевізори, систему розумного будинку SmartThings, планшети Galaxy Tabs. Усі вони добре взаємодіють між собою, що розширює можливості користувачів і спрощує життя.

Такі бренди, як Xiaomi і Realme, пропонують схожі характеристики і можливості дешевше, але за рахунок неякісного програмного забезпечення, яке показує рекламу. Варто придивитися до моделей інших брендів, якщо готові пожертвувати деякими функціями заради вигіднішої ціни. Наприклад, Samsung Galaxy S24 Ultra коштує близько 32 500 грн, тоді як iQOO 12 з аналогічними характеристиками коштує близько 26 400 грн.

У Samsung не все йде гладко, на початку 2025 року компанія випустила флагман Galaxy S25 Ultra, який розчарував багатьох. Експерти дійшли висновку, що модель майже не відрізняється від торішньої S24 Ultra, окрім недосконалих функцій ШІ, але коштує занадто дорого.

Нещодавно Samsung представила смартфон Galaxy S25 Edge, який має два суттєві недоліки. Заради зниження ціни та розмірів творцям довелося пожертвувати ємністю батареї та об'єктивом.