Превращает смартфоны в кирпичи: в сети "разнесли" бета-версию популярного обновления

Представленная накануне бета-версия iOS 26 содержит множество багов, которые парализуют работу операционной системы.

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Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

В частности, он назвал первую бета-версию iOS 26 самой несовершенной за 12 лет.

Пользователи жалуются на целый ряд серьезных проблем. Они заявляют про сбои, которые возникают во время проверки обновлений, про клавиатуру, которая иногда перестает реагировать на действия, и про быструю разрядку батареи (причем, что касается модели iPhone 15 Pro, то она вообще перегревается).

Также сообщается, что бета-версия iOS 26 работает нестабильно на более старых моделях (например, на iPhone 11 і 12 – хотя оба телефона есть в списке устройств, которые должны поддерживать это обновление).

«iOS 26 превратила мой телефон в кирпич», – написал один из возмущенных пользователей на Reddit (причем потом эту запись удалили модераторы).

Пользователи жалуются на обновление iOS 26 Фото: Скриншот

Также пользователи советуют не ставить эту версию на телефон. Некоторые из них поясняют несовершенство обновления тем, что версия еще «сырая» и с ней есть проблемы даже у самих разработчиков, на что другие саркастично спрашивают, для кого тогда вообще предназначена эта бета-версия.

Напомним, ранее компания Apple анонсировала масштабное обновление iOS 26. Оно выйдет уже нынешней осенью – после релизов новых гаджетов.

Кроме того, осенью Apple готовится представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он уже впечатляет дизайном – обещают, что это будет самый тонкий телефон в истории. Правда, и к этой новинке уже много вопросов: ходят слухи, что батарея у нового iPhone будет довольно слабая, и что ему понадобится специальный чехол со встроенным аккумулятором, – иначе он не продержится без подзарядки и одного дня.

Также Фокус писал, что некоторые телефоны "отстали от жизни" и не получат обновления iOS 26. В категорию таких «неудачников» попали три модели – iPhone XR, iPhone XS Max и iPhone XS.

Еще стало известно, что популярное приложение стало зависать на тысячах смартфонов. Речь идет о приложении «Почта», и проблемы с ним начались с тех пор, как Apple выпустила обновление iOS 18.5 в мае этого года.