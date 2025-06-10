Перетворює смартфони на цеглу: у мережі "рознесли" бета-версію популярного оновлення

Представлена напередодні бета-версія iOS 26 містить безліч багів, які паралізують роботу операційної системи.

Related video

Про це повідомив оглядач Bloomberg Марк Гурман.

Зокрема, він назвав першу бета-версію iOS 26 найнедосконалішою за 12 років.

Користувачі скаржаться на цілу низку серйозних проблем. Вони заявляють про збої, які виникають під час перевірки оновлень, про клавіатуру, яка іноді перестає реагувати на дії, і про швидку розрядку батареї (причому, що стосується моделі iPhone 15 Pro, то вона взагалі перегрівається).

Також повідомляється, що бета-версія iOS 26 працює нестабільно на старіших моделях (наприклад, на iPhone 11 і 12 — хоча обидва телефони є в списку пристроїв, що мають підтримувати це оновлення).

"iOS 26 перетворила мій телефон на цеглу", — написав один із обурених користувачів на Reddit (причому потім цей запис видалили модератори).

Користувачі скаржаться на оновлення iOS 26 Фото: Скриншот

Також користувачі радять не ставити цю версію на телефон. Деякі з них пояснюють недосконалість оновлення тим, що версія ще "сира" і з нею є проблеми навіть у самих розробників, на що інші саркастично запитують, для кого тоді взагалі призначена ця бета-версія.

Нагадаємо, раніше компанія Apple анонсувала масштабне оновлення iOS 26. Воно вийде вже нинішньої осені — після релізів нових гаджетів.

Крім того, восени Apple готується представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він уже вражає дизайном — обіцяють, що це буде найтонший телефон в історії. Щоправда, і до цієї новинки вже багато запитань: ходять чутки, що батарея в нового iPhone буде доволі слабка, і що йому знадобиться спеціальний чохол із вбудованим акумулятором — інакше він не протримається без підзарядки й одного дня.

Також Фокус писав, що деякі телефони "відстали від життя" і не отримають оновлення iOS 26. У категорію таких "невдах" потрапили три моделі — iPhone XR, iPhone XS Max і iPhone XS.

Ще стало відомо, що популярний додаток став зависати на тисячах смартфонів. Йдеться про додаток "Пошта", і проблеми з ним почалися відтоді, як Apple випустила оновлення iOS 18.5 у травні цього року.