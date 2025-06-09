Популярний додаток став зависати на тисячах смартфонів: що з цим робити

Відтоді, як Apple випустила iOS 18.5, дедалі більше користувачів iPhone скаржаться на проблеми з доступом до своїх вхідних повідомлень. Люди кажуть, що додаток "Пошта" просто зависає, і з'являється білий екран.

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Про це повідомляє tomsguide.com.

Зокрема, у коментарях на Reddit і в групі техпідтримки Apple користувачі заявляють, що читати листи в електронній пошті стало взагалі неможливо — додаток "висить" або просто не відповідає.

Схоже, що проблема не пов'язана з якоюсь конкретною моделлю iPhone. Експерти припускають, що справа скоріше в якомусь збої програмного забезпечення, пов'язаному з iOS 18.5 або самим додатком Mail.

Також наголошується, що повідомлення про неприємності, пов'язані з додатком Mail, з'явилися тільки в останні кілька днів, хоча сама iOS 18.5 вийшла ще в травні нинішнього року.

Між іншим, в iOS 18.5 було додано кілька важливих функцій, як-от повідомлення про час роботи екрана і нові шпалери в стилі Pride, але з додатком Apple Mail виникли труднощі. В iOS 18.5 Apple повернула вигляд вхідних повідомлень "Уся пошта" і додала можливість приховувати фотографії контактів з програми Mail, щоб вхідні повідомлення не так відволікали.

Сама компанія Apple офіційно не визнала "поштової" проблеми, і на сторінці System Status про будь-які питання, пов'язані з додатком Mail, не згадується.

Тим часом деякі користувачі заявили, що проблему вдалося вирішити завдяки перезавантаженню iPhone, — але ефект вийшов тимчасовим. Іншим вдалося примусово закрити додаток або відключити автокорекцію клавіатури, щоб вона знову запрацювала.

Крім того, одному з постраждалих — власнику смартфона iPhone XR під управлінням iOS 18.5 — служба підтримки Apple порадила спробувати скинути налаштування мережі телефону, і це, вочевидь, теж допомогло.

Раніше Фокус писав про топ-5 нових функцій iOS, які порадують користувачів. Серед таких функцій називалися вдосконалений ШІ, новий застосунок для камери, суттєве оновлення застосунку "Здоров'я". Нагадаємо також, що оновлення iOS вийде вже в червні.

Також стало відомо, що продовжити життя акумулятора iPhone допоможуть три налаштування. Щоб батарея працювала довше, знадобиться вимкнути віджети і вібрацію клавіатури, а також зменшити рух користувацького інтерфейсу.

Ще Apple помітно спростила перехід на iOS-пристрої з телефонів Android. Компанія оновила додаток Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.