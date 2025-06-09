Популярное приложение стало зависать на тысячах смартфонов: что с этим делать

С тех пор, как Apple выпустила iOS 18.5, все больше пользователей iPhone жалуются на проблемы с доступом к своим входящим сообщениям. Люди говорят, что приложение «Почта» просто зависает, и появляется белый экран.

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Об этом сообщает tomsguide.com.

В частности, в комментариях на Reddit и в группе техподдержки Apple пользователи заявляют, что читать письма в электронной почти стало вообще невозможно – приложение «висит» иди просто не отвечает.

Похоже, что проблема не связана с какой-либо конкретной моделью iPhone. Эксперты предполагают, что дело скорей в каком-то сбое программного обеспечения, связанном с iOS 18.5 или самим приложением Mail.

Также отмечается, что сообщения о неприятностях, связанных с приложением Mail, появились только в последние несколько дней, хотя сама iOS 18.5 вышла ещё в мае нынешнего года.

Между прочим, в iOS 18.5 было добавлено несколько важных функций, таких как уведомления о времени работы экрана и новые обои в стиле Pride, но с приложением Apple Mail возникли трудности. В iOS 18.5 Apple вернула вид входящих сообщений «Вся почта» и добавила возможность скрывать фотографии контактов из приложения Mail, чтобы входящие сообщения не так отвлекали.

Сама компания Apple официально не признала «почтовую» проблему, и на странице System Status о каких-либо вопросах, связанных с приложением Mail, не упоминается.

Тем временем некоторые пользователи заявили, что проблему удалось решить благодаря перезагрузке iPhone, – но эффект получился временным. Другим удалось принудительно закрыть приложение или отключить автокоррекцию клавиатуры, чтобы она снова заработала.

Кроме того, одному из пострадавших – владельцу смартфона iPhone XR под управлением iOS 18.5 – служба поддержки Apple посоветовала попробовать сбросить настройки сети телефона, и это, по всей видимости, тоже помогло.

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